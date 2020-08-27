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Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları

Altın son günlerde 737 TL'den satılarak tarihinin zirvesini yaşıyor. Okurlarımız için son 20 yılın çeyrek altın fiyatlarını tablo halinde listeledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:57
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
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Ülkemizde düğünlerde hediye olarak verilen ve son zamanlarda yatırım amacıyla tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altın büyük rağbet görüyor. Her yıl artan çeyrek altın fiyatları, 2020 yılına gelindiğinde en yüksek noktaya ulaşarak 737 liradan satılıyor.

2000 yılında ortalama 10 lira olan çeyrek altın, 2010 yılında 10 katından fazla bir artış yaşayarak 117 liraya ulaştı. Geçtiğimiz yıl 424 liradan satılırken bu yıl fiyat neredeyse 2 katına çıkmış vaziyette.

Son 20 yılda çeyrek altın fiyatları

2000 yılı – 10.5 TL

2001 yılı – 23,5 TL

2002 yılı – 32 TL

2003 yılı – 32.25 TL

2004 yılı – 33 TL

2005 yılı – 38.5 TL

2006 yılı – 50 TL

2007 yılı – 54 TL

2008 yılı – 72.5 TL


2009 yılı – 89 TL

2010 yılı – 117 TL

2011 yılı – 167.5 TL

2012 yılı – 163 TL

2013 yılı – 160 TL

2014 yılı – 164.40 TL

2015 yılı – 162.86 TL

2016 yılı – 213.80 TL

2017 yılı – 251.38 TL

2018 yılı – 348 TL

2019 yılı – 424 TL

2020 yılı – 737 TL



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:57
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