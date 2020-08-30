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Şok marketler okul malzemeleri 30 Ağustos 2020 Pazar büyük indirim!

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 30 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 30 Ağustos 2020 Pazar büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 30.08.2020 00:01
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