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Şok marketler okul malzemeleri 29 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! ile ilgili gelişmeleri 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 29 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 29.08.2020 00:01
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