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Şok marketler okul malzemeleri 28 Ağustos 2020 Cuma büyük indirim!

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ağustos 28 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:00
Şok marketler okul malzemeleri 28 Ağustos 2020 Cuma büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 28.08.2020 00:00
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