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Şok marketler okul malzemeleri 27 Ağustos 2020 Perşembe büyük indirim!

Birçok kişinin merak ettiği 27 Ağustos 2020 Perşembe günü gündeme gelen Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 27-08-2020 tarihli haberimizde Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 27 Ağustos 2020 Perşembe büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 27.08.2020 00:01
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