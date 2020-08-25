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Şok marketler okul malzemeleri 25 Ağustos 2020 Salı büyük indirim!

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 25 Ağustos 2020 Salı büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 25.08.2020 00:01
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