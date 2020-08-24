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Şok marketler okul malzemeleri 24 Ağustos 2020 Pazartesi büyük indirim!

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 24 Ağustos 2020 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 24 Ağustos 2020 Pazartesi büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 24.08.2020 00:01
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