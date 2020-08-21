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Şok marketler okul malzemeleri 21 Ağustos 2020 Cuma büyük indirim!

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 21 Ağustos 2020 Cuma büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 21.08.2020 00:01
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