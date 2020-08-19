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Şok marketler okul malzemeleri 19 Ağustos 2020 Çarşamba büyük indirim!

Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 19 Ağustos 2020 Çarşamba büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 19.08.2020 00:01
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