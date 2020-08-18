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Şok marketler okul malzemeleri 18 Ağustos 2020 Salı büyük indirim!

Okurlarımızın merakla bekledikleri Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 18-08-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim!'lı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

18 Ağustos 2020 Salı 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 18 Ağustos 2020 Salı büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 18.08.2020 00:01
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