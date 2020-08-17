İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Şok marketler okul malzemeleri 17 Ağustos 2020 Pazartesi büyük indirim!

Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 17.08.2020’li haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:01
Şok marketler okul malzemeleri 17 Ağustos 2020 Pazartesi büyük indirim!
Takip Et:

Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 17.08.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 17 Ağustos 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Şok marketler okul malzemeleri 17 Ağustos 2020 Pazartesi büyük indirim!
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
2020 Ağustos evde bakım maaşları ne kadar?
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 16 Ağustos 2020 Pazar
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Diploma Sorgulama Sistemi (DSS) nedir? Diploma Sorgulama masıl yapılır?
Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? 16 Ağustos 2020 Pazar Sicil affı son dakika gelişmeleri
CİMER Whatsapp ihbar şikayet ve iletişim hattı
71. Emmy ödülleri adayları kim ve hangi filmler oldu? 71. Emmy ödülleri adayları belli oldu!
Kenan İmirzalıoğlu Alef dizisi nasıl izlenir? Alef nerede çekildi, dizi konusu ne?
2020 Haziran kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Mayıs ayı enflasyon rakamları
Boşanan kadının kendi ailesi yönünden alabileceği yardım ve maaşlar
Faizsiz hayvan kredisi veren banka var mı? Hayvan kredisi nasıl alınır? 2020 yılında var mı?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Prezervatif kullanmak koruma sağlayabilir mi?
Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? 2020 yılı Kimler kurumlar vergisi ödemek zorundadır?
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.