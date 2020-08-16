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Şok marketler okul malzemeleri 16 Ağustos 2020 Pazar büyük indirim!

Sıcak gündemde yer tutan Şok marketler okul malzemeleri büyük indirim! ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 16.08.2020’li haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Ağustos 2020 Pazar 00:00
Şok marketler okul malzemeleri 16 Ağustos 2020 Pazar büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 16.08.2020 00:00
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