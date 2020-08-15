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Şok marketler okul malzemeleri 15 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!

Şok marketlerden okul malzemelerinde büyük indirim! 2020 senesinde okulların açılmasından önce indirime giden şok marketlerde ürün kataloğu merak ediliyor. İndirime giren ürünler arasında çalışma sandalyesi, dolap ve kırtasiye malzemeleri de yer alıyor…

15 Ağustos 2020 Cumartesi 01:13
Şok marketler okul malzemeleri 15 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı şok marketler zinciri yeni indirimler ile hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak okulların açılmasına çok az bir zaman kala Şok marketler zinciri okul malzemelerinde indirime gitti. 19 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar Şok marketler üzerinde satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğu intenet üzerinde araştırılıyor. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde okulların açılmasından önce satışa sunulan ürünlerin kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 15.08.2020 01:13
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