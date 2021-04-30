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Şok market 30 Nisan - 4 Mayısıs arasındaki aktüel ürün kataloğu

Şok market zinciri, haftanın bazı günlerinde indirimli ürünler sunmaktadır. Vatandaşlar Şok marketin 30 Nisan ve 4 Mayısıs arasındaki aktüel ürünlerini merak etmektedir. Şok market 30 Nisan-4 Mayısıs aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? Şok marketin 30 Nisan-4 Mayısıs arasındaki aktüel ürün kataloğu belli oldu. İşte Şok marketin aktüel ürün kataloğu...

30 Nisan 2021 Cuma 16:10
Şok market 30 Nisan - 4 Mayısıs arasındaki aktüel ürün kataloğu
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Şok marketlerinin 30 Nisan ve 4 Mayısıs tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğu belli oldu. 30 Nisan ve 4 Mayısıs tarihleri arasında raflarda yer alacak ürünler şu şekildedir;




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Şok MarketŞok Market 30 Nisan-4 Mayıs ürün Kataloğu
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