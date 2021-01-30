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Şok, Bim, A101, PTT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Ayçiçek yağına yapılan zamlar gündem oldu. Vatandaşlar Şok, Bim, A101, PTT Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar sorusunu araştırmaya başladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:15
Şok, Bim, A101, PTT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?
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Son günlerde Ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerine yapılan zamlar merak konusu oldu. Ayçiçek yağına son bir yılda %60 oranında zam yapıldı. Bu durumun ardından marketlerdeki yağ fiyatları gündeme getirildi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Deneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ayçiçek yağının 59 liradan satıldığını açıklamıştı. Başkan, aynı zamanda 1 litrelik yağın marketlerde 14 liradan satışa sunulduğunu ancak yağ markalarına göre bu fiyatın değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Başkan Büyükhelvacıgil, Ayçiçek fiyatlarının artmasına ilişkin yaptığı konuşmasında vatandaşların Ayçiçek yağına ulaşmasının birinci derecede önemli olduğunu fiyatların ikinci derecede olması gerektiğini ifade etti. Büyükhelvacıgil, Avrupa ve Amerika’da vatandaşların yağa ulaşmakta zorluk çektiğini bu nedenle ülkemizde yağ fiyatlarının ikinci plana geçtiğini ve asıl önemli olanın ürüne ulaşmak olduğunu vurguladı.



Son Güncelleme: 30.01.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Ayçiçek YağıMarketşokBİM
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