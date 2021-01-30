Şok, Bim, A101, PTT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Son günlerde Ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerine yapılan zamlar merak konusu oldu. Ayçiçek yağına son bir yılda %60 oranında zam yapıldı. Bu durumun ardından marketlerdeki yağ fiyatları gündeme getirildi.
Başkan Büyükhelvacıgil, Ayçiçek fiyatlarının artmasına ilişkin yaptığı konuşmasında vatandaşların Ayçiçek yağına ulaşmasının birinci derecede önemli olduğunu fiyatların ikinci derecede olması gerektiğini ifade etti. Büyükhelvacıgil, Avrupa ve Amerika’da vatandaşların yağa ulaşmakta zorluk çektiğini bu nedenle ülkemizde yağ fiyatlarının ikinci plana geçtiğini ve asıl önemli olanın ürüne ulaşmak olduğunu vurguladı.
Son Güncelleme: 30.01.2021 18:15