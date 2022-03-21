Şok 29 Mart 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! Yeni Haftada Hangi Ürünler Geliyor?

ŞOK 29 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mart ayının son gününde ŞOK'da yer alacak olan son hafta fırsatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük perakende alışveriş mağazalarından birisi olan ŞOK marketler her hafta birbirinden farklı aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. ŞOK 29 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda ise peki neler var? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

ŞOK 29 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

RANGE TSS 3032 toz torbasız süpürge 1099,00 TL

Parla beyaz dekoratif avize 69,95 TL

Teba saç kurutma makinesi 89,95 TL

Keramika magic kahve takımı 99,95 TL

Kalp çerezlik ise 9,99 TL

Keramika kahvaltı takımı 119,90 TL

Atom kek kalıbında 129,00 TL

Kumsal kek kalıbı çeşitlerini 49,95 TL

Kumsal markalı granit efektli wok tava 79,95 TL

Goldmaster elektrikli çay makinesi 289,90 TL

Motte yuvarlak fırında 299,90 TL

Akel midi fırını ise 349,90 TL

Aspiratör 349,90 TL

ŞOK alışveriş mağazalarında indirime girecek ve yeni haftada marketlere gelecek olan ürünler belli oldu. Vatandaşların her hafta merakla bekledikleri aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte Mart ayının son haftasında yer alacak olan aktüel ürünler indirimleri..

Şok aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Şok 29 mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerden mutfak araç gereçlerine kadar bir sürü ürün yer alıyor.

Sizler yeni haftada gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmından belirterek gelmesini sağlayabilirsiniz.