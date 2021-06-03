İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı

Özel ve kamu kuruluşlarından bazıları çalışanlarına özel yemek kartı verirken bu kartlardan biri Sodexo oluyor. Çipli yemek kartı olan Sodexo’nun içine kurumun belirlediği miktarda para yatarken Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı kartı kullanan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, Sodexo geçen marketler hangileri? Sodexo geçen yerler sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler…

03 Haziran 2021 Perşembe 17:13
Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı
Takip Et:

Yemek kartları arasında yer alan Sodexo, bazı restoran ve marketlerde geçerli olurken kartı kullanan kişiler market ödemesi yapmak isteyenler, bu kart ile hangi marketlerde ödeme yapabileceklerini merak ediyorlar. Özel ve kamu kurumları bazı personellerine sodexo kartı verirken her alanda oldukça kolaylık sağlayan kart, diğer marketlere göre daha indirimli alışveriş imkanı sağlıyor.  Bu yazımızda Sodexo geçen marketler hangileri? İşte Sodexo geçen yerler sorgulama ekranı...

SODEXO GEÇEN MARKETLER HANGİLERİ?

  1. ÇAĞRI MARKET: Çağrı marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.
     
  2. HAPPY CENTER: Happy Center marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.
     
  3. BİÇEN MARKET: Biçen marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.
     
  4. SELAM MARKET: Selam marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.
     

    SODEXO SORGULAMA EKRANI

Sodexo kartı nerede kullanılıyor?

Sodexo kartı; restoran, kafe, pastane gibi yerlerde kullanılırken ayrıca yukarıda bahsettiğimiz marketlerde kullanılmaktadır.  Restoran ve yemeklerde bu kart kullanılmaktadır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sodexo Geçen Marketler Sorgulama EkranıSodexo Geçerli Olan Marketler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?

Popüler Haberler

Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Bugün hangi maçlar var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Hangi maç hangi kanalda?
Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 5 Haziran Cumartesi Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında ne var?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
6 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Haziran Pazar at yarışı programı
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal D yayın akışı
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Emanet 195.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti Kanal 7
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var?
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?
Arka Sokaklar 593. bölüm fragman izle - Arka Sokaklar 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
PTT Kart numarası nerede yazar? Hesap numarası kartın hangi kısmında yer alır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.