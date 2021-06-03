Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı

Yemek kartları arasında yer alan Sodexo, bazı restoran ve marketlerde geçerli olurken kartı kullanan kişiler market ödemesi yapmak isteyenler, bu kart ile hangi marketlerde ödeme yapabileceklerini merak ediyorlar. Özel ve kamu kurumları bazı personellerine sodexo kartı verirken her alanda oldukça kolaylık sağlayan kart, diğer marketlere göre daha indirimli alışveriş imkanı sağlıyor. Bu yazımızda Sodexo geçen marketler hangileri? İşte Sodexo geçen yerler sorgulama ekranı...

SODEXO GEÇEN MARKETLER HANGİLERİ?

ÇAĞRI MARKET: Çağrı marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.

HAPPY CENTER: Happy Center marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.

BİÇEN MARKET: Biçen marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.

SELAM MARKET: Selam marketlerde sodexo kartınızı kullanarak alışveriş yapabilirsiniz.

SODEXO SORGULAMA EKRANI

Sodexo kartı nerede kullanılıyor?

Sodexo kartı; restoran, kafe, pastane gibi yerlerde kullanılırken ayrıca yukarıda bahsettiğimiz marketlerde kullanılmaktadır. Restoran ve yemeklerde bu kart kullanılmaktadır.