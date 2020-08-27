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SOCAR Türkiye İş İlanları - Socar Türkiye Personel Alımları Nasıl Yapılır?

Dünyanın en büyük enerji firmalarının başında gelen SOCAR, Türkiye pazarında aktif bir hale gelmeye başladı. Vatandaşlarımız SOCAR Türkiye personel alımını ve iş başvurusunu merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:59
SOCAR Türkiye İş İlanları - Socar Türkiye Personel Alımları Nasıl Yapılır?
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SOCAR, son yıllarda oldukça büyük işlere imza atmaya başladı. Dünyanın en büyük enerji firmalarının başında gelen SOCAR, Türkiye pazarında aktif bir hale gelmeye başladı. Vatandaşlarımız SOCAR Türkiye personel alımını ve iş başvurusunu merak ediyor.

Enerji sektörü, dünyada en çok dikkat çeken sektörlerin başında gelirken, SOCAR firması da en büyük enerji firmaları arasında yer almaktadır. Azerbaycan’da kurulan SOCAR, ülkemizde ve bölgedeki ülkelerde en çok yatırım yapan enerji firmalarından biridir. Ülkemizde Socar Türkiye ismiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Şimdiye kadar birçok mega projelerin altına imza atan firma, bünyesinde de binlerce personel çalıştırarak istihdama da katkı sunmaktadır. Firma ayrıca ülkemizde de personel alımları yapmaktadır. Vatandaşlarımız SOCAR Türkiye personel alımını ve iş başvurusunu merak ediyor.

SOCAR Nedir?


SOCAR firması, Azerbaycan’da kurulan ve dünyanın en büyük enerji işini yapan firmalarının başında gelmektedir. SOCAR’ın açılımı Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’dir. Ülkemizde Socar Türkiye olarak çalışmalarını sürdürür. 2008 yılında PETKİM şirketinin %51’ini satın almasından sonra ülkemizde faaliyetlerine başlamıştır. Yönetim kurulu başkanı Vagif Aliyev olan firmanın 20 milyon dolarlık bir hacmi vardır.

SOCAR Türkiye Personel Alımları

İstihdama büyük katkı sunan SOCAR, bünyesinde 100 binden fazla insana iş imkanı sağlamaktadır. Ülkemizde de 40 bin kadar personel istihdam etmektedir. Türkiye’de önemli bir istihdam alanı açan firma aynı zamanda büyük yatırımlara da imza atmaktadır. Bu personeller birbirinden farklı birimlerde çalışmaktadır. Firma personel alımlarını her yıl sürdürmektedir. Socar Türkiye, programcı, avukat, iş güvenliği uzmanı, doktor, uzman, enerji uzmanı, nükleer uzman, şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi, işçi, operatör, teknisyen, mühendis, büro personeli ve yönetici gibi alanlarda personel istihdamı sağlamaktadır.

Socar Türkiye Personel Alımları Nasıl Yapılır?

Ülkemizde işsizlik sorunu yaşayan milyonlarca vatandaşımız vardır. İşsiz kalanlar, maaşı düşük olanlar, sigortasız çalışanlar daha iyi şartları olan bir firmanın bünyesinde çalışmak istemektedirler. Ülkemizin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren SOCAR firması, özlük hakları ve iş şartları bakımından oldukça iyi fırsatlar sunmaktadır. SOCAR Türkiye’deki personel alımlarını sosyal medya ve diğer medya kanallarından duyurmaktadır. Firmanın kendi intenet sitesinden de personel alım ilanlarını görebilirsiniz.

SOCAR bünyesinde çalışmak isteyenlerin başvuru yapması gereken yer yine SOCAR’ın kendi bünyesindeki iş başvurularıdır. Öncelikle firmanın kendi sitesini takip etmeniz gerekmektedir. Firma bu iş ilanlarıyla başvuru yapanların özgeçmişlerini toplar. Eğer SOCAR gibi bir dünya markasının bünyesinde iyi koşullarda çalışmak istiyorsanız hemen firmanın kendi resmi adresine girerek iş başvurularını takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:59
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