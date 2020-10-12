Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor

Türkiye’nin patates üretim merkezlerinden Sivas’ta 85 bin dekarlık alanda ekimi gerçekleşen ürünün hasadı tamamlandı. Vali Salih Ayhan, ‘’Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’’ projesi çerçevesinde 53 dönümlük arazide patates hasat programına katılım sağladı.

Tohum üretiminde ilk sırada

Ayhan, hasadı gerçekleştiren firmadan üretim kapasitesine dair bilgi alıp patates sökme makinesi başına geçip hasat işlemlerini başlattı. Sivas genelinde 1 milyon dekarlık ekilebilir arazi olduğunu söyleyen Ayhan, baraj, gölet ve sulama tesisleri sayesinde Sivas’ınsal altyapısının güçlendiğini ifade etti.

Ayhan, Sivas’ın tohumluk üretimlerinde Türkiye’nin ilk sırada, yemeklik ve sanayideyse ilk 10’da yer aldığını belirtti. İl genelinde 350 bin ton patates hasadı beklendiğini söyleyen Ayhan, üretim miktarının Sivas ekonomisine önemli bir para girdisini sağlayacağını belirtti.