Sigaraya indirim mi geldi, ucuzladı mı? Sigara vergisi ne kadar, vergi indiriminden sonra sigara ve tütün ucuzlar mı?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile birlikte sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergilerin 2021 senesinin ilk 6 ayında sabit tutulduğu görüldü. Buna göre sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Sigara indirimi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’ne göre sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergiler ilk 6 ay için sabitlendi ve ÖTV yüzde 67 seviyesinden yüzde 63 seviyesine indirildi. Yapılan değişiklikler sonrasında sigara fiyatlarında bir değişiklik gözlemlenmedi. Ancak bu vergi indiriminin sigara ve tütün ürünlerine zam yapılmasını engelleyeceği ifade ediliyor.

Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları kapsamında 2021 senesinin ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında yükselişe gidilmedi. ÖTV oranının ise yüzde 67’de 63’e çekildiği görüldü.

Sigara fiyatları düştü mü?

Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’ne göre sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 TL ve maktu vergi tutarı ise 0.42 TL olarak ifade edildi.

Düzenleme sonrasında üreticilerin vergi yükünde indirime gidildiği, ancak sigara ve tütün ürünlerinin fiyatlarında indirim yapılmasına yönelik bir durum şimdilik söz konusu olmadığı ifade edildi. Sigara ve tütün ürünlerindeki nispi vergi oranının düşürülmesi ile birlikte sektörde sigara fiyatlarında zam yapılması ihtiyacının ortadan kalkacağı ve enflasyona da olumlu etki sağlayacağı aktarıldı.

Düzenleme ardından yeni vergi oranları aşağıdaki gibi belirlendi.