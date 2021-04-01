Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte sigara ve tütün ürünlerinde fiyat artışı meydana geldi. sosyal medyada 1 Nisan itibariyle sigara fiyatlarına zam yapılacağı konuşulurken, konu basında da yer aldı. Edinilen bilgilere göre British American Tobacco bünyesindeki sigaralara 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle zam yapılacak. Belirtilen firmanın sigara fiyatlarına 1 TL zam yapıldığı görülürken, diğer firmaların sigaralarına da ilerleyen haftalarda zam yapılması bekleniyor.
1 Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Kent (Blu, Grey, White): 16 TL
Rothmans (Tüm ürünler): 14,50 TL
Tekel 2000: 14,50 TL
Viceroy (Tüm ürünler): 15 TL
Pall Mall (Tüm ürünler): 15 TL
Samsun: 15 TL
Maltepe: 15 TL
Son Güncelleme: 01.04.2021 00:45