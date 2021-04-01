Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte sigara ve tütün ürünlerinde fiyat artışı meydana geldi. sosyal medyada 1 Nisan itibariyle sigara fiyatlarına zam yapılacağı konuşulurken, konu basında da yer aldı. Edinilen bilgilere göre British American Tobacco bünyesindeki sigaralara 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle zam yapılacak. Belirtilen firmanın sigara fiyatlarına 1 TL zam yapıldığı görülürken, diğer firmaların sigaralarına da ilerleyen haftalarda zam yapılması bekleniyor.

1 Nisan 2021 güncel sigara fiyatları

Kent (Blu, Grey, White): 16 TL

Rothmans (Tüm ürünler): 14,50 TL

Tekel 2000: 14,50 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Viceroy (Tüm ürünler): 15 TL

Pall Mall (Tüm ürünler): 15 TL

Samsun: 15 TL

Maltepe: 15 TL