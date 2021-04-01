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Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları

Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı konusu sonrası sigara ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi araştırılmaya başlandı. İşte yapılan zam ile birlikte Nisan 2021 güncel sigara fiyatları.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:45
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
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Enflasyonun yükselmesiyle birlikte sigara ve tütün ürünlerinde fiyat artışı meydana geldi. sosyal medyada 1 Nisan itibariyle sigara fiyatlarına zam yapılacağı konuşulurken, konu basında da yer aldı. Edinilen bilgilere göre British American Tobacco bünyesindeki sigaralara 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle zam yapılacak. Belirtilen firmanın sigara fiyatlarına 1 TL zam yapıldığı görülürken, diğer firmaların sigaralarına da ilerleyen haftalarda zam yapılması bekleniyor.

1 Nisan 2021 güncel sigara fiyatları

Kent (Blu, Grey, White): 16 TL

Rothmans (Tüm ürünler): 14,50 TL

Tekel 2000: 14,50 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Viceroy (Tüm ürünler): 15 TL

Pall Mall (Tüm ürünler): 15 TL

Samsun: 15 TL

Maltepe: 15 TL



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:45
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Anahtar Kelimeler:
Sigara ZammıBritish American TobaccoKentRothmans
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