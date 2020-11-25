Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşer mi, düşecek mi?

Döviz kurundaki artış sıfır ve ikinci el araç piyasasını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kur artışını fırsat bilen kişiler, özellikle ikinci araçlarda fahiş fiyat uygulamasına gidiyor. Öyle ki günümüzde ikinci el araç fiyatlarının pahalılığı nedeniyle vatandaşlar sıfır araç satın almaya yönelmiş durumda. Vatandaşlar ise devletten ikinci el araç piyasasında yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor.

Aralık ayında sıfır araç fiyatlarında düşüş bekleniyor

Sıfır ve ikinci el araç piyasasını değerlendiren VavaCars CEO’su Lawrence Merritt, Aralık ayında düşük faiz kampanyaları ve fiyat indirimlerinin yapılacağının müjdesini verdi. Dövizin sabitlenmesini bekleyen Merritt, dövizdeki düşüşün devam etmesi halinde fiyatları düşürmek yerine distribütör destekli kredi kampanyalarının yapılacağını bunun da ikinci el piyasasını etkileyeceğini belirtti.

Döviz kurundaki düşüş araç fiyatlarına yansır mı?

Merritt’in yaptığı açıklamaya göre Aralık ayında sıfır araçlarda yüzde 10, ikinci el araçlarda ise yüzde 12-15 arasında bir fiyat indirimi bekleniyor.

Araç satın almak isteyen kişiler bir süredir Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Önce Merkez Bankası’na Naci Ağbal’ın atanması daha sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesiyle dolar ve euroda büyük bir düşüş yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından 19 Kasım 2020’de açıklanan Merkez Bankası Kasım ayı PPK toplantısı ile 475 baz puan faiz artırımı kararı açıklanarak dolar kurundaki düşüş desteklenmişti.

Vatandaşlar döviz kurundaki düşüş ile ilerleyen süreçlerde sıfır ve ikinci el araç piyasasında fiyat indirimine gidilmesini bekliyor.