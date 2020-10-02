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Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak istememesi sonucunda sıfır araç alımlarının artması yeni bir rekora imza attı. 2019 Eylül ayı satışlarında 9 oranında büyüme kaydedilirken her anlamda sıfır araç satışları rekor kırdı.

02 Ekim 2020 Cuma 21:28
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
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Eylül ayında otomobil satışlarında ki artışlar dikkat ederken geçen yıl ve bu yıl yapılan karşılaştırmalar otomotiv devlerini mutlu etti. İstatistiklere göre 2019 eylül ayından 2020 yılı eylül ayına kadar olan süreçte otomobil ve hafif ticari araç satışlarında %115,8 büyüyerek 90.619 araç satışı gerçekleşti.


Otomotiv Distribütörleri Deneği tarafından yapılan incelemeler ile birlikte özellikle pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen pek çok kişinin sıfır araçlara yöneldiği ve satışların bu nedenle büyük artış göstererek rekor kırdığı belirtildi.

Vergi oranı düşük araçlar revaçta

Ülkemizde satılan araçlardan vergileri en düşüklerin seçilmesi dikkat çekerken 2020 Eylül ayı araç satışları 2019 araç satışlarına göre %101,9 oranında artış gösterdi. 2020 Eylül ayı araç satışları geçen yıla göre 71.296 daha fazla satış yapılırken hafif ticari araçların satışları ise %52 oranında artış gösterdi. Otomobil pazarında en fazla tercih edilen araçlar ise %87,6 oranında A, B ve C segmenti araçlar oldu.

9 ayda yüzde 75 büyüme

2020 yılı Ocak – Eylül ayları arasında araç satışlarında büyük bir patlama yaşanırken özellikle Haziran ayı sonrasında gerçekleşen normalleşme ile vatandaşlar sıfır araçlara yöneldi. 9 aylık süreçte otomotiv pazarı %75 büyüme kaydederken toplamda 493.621 araç satışı gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise bu 9 aylık süreçte %99,2 oranında büyüme kaydederken 104.931 araç satışı yapıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:28
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Sıfır AraçSatın AlımTarihi RekorEylül Ayı
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