Sıfır faizli otomobil kampanyaları

Otomobil fiyatlarının bir süredir tavan fiyatta satışa çıkmasıyla ÖTV oranları değişti. 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2912 sayılı karar kapsamında, otomobillerde ÖTV oranı ve matrahı değiştirildi. Bunun yanında bazı otomobil markaları sıfır faizli arama kampanyalarını da müşterilerine sundu.

Faizsiz araç kredisi veren otomobil markaları

2020 yılında da satış hedeflerini yükselten otomobil firmaları, araç satın almak isteyen vatandaşlara sıfır faiz ile 20-30 ay arasında taksit imkanı sunmaktadır. Sizlerde arabanızı değiştirmek ya da sıfır araç satın almak istiyorsanız firmaların son derece avantajlı kampanyaları ile araç sahibi olabilirsiniz.

ÖTV düzenlemesi ile 1600 motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken, matrahı değiştirildi. ÖTV oranı yüzde 50 oranında kalsa da, motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarıldı. 2000 motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220’ye çıkarıldı.

ÖTV matrahı ise 70 bin liraya kadar olan araçlarda 85 bin liraya çıkarken, Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 45 olarak aynı kaldı.

Sıfır faizli Yeni Opel Corsa

Eylül ayına özel;

Yeni Opel Corsa 15 ay vadeli, sıfır faiz oranı ile 45.000 TL’den satışa sunuldu.

CROSSLAND X 15 ay vadeli, sıfır faiz oranı ile 60.000 TL’den satışa sunuldu.

Yeni Astra HB 15 ay vadeli, sıfır faiz oranı ile 60.000 TL’den satışa sunuldu.

Grandand X model araçlarda 15 ay vadeli, sıfır faiz oranı ile 70.000 TL’den satışa sunuluyor.

Fiat sıfır faiz kampanyası

Ticari ya da binek araç satın almak isteyen müşterilerine 12 ay vade imkanı sunan ve faizsiz kredi kullandıran Fiat, müşterilerinin hayalindeki araca ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 116.900 TL 110.900 TL Stationwagon Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 211.900 TL 199.900 TL 500 x Cross 1.6 Mjet 120HP DCT 304.900 TL 292.900 TL 500C Star 1.2 Fire 69 HP MTA 197.900 TL 191.900 TL 500 L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT 184.900 TL 174.900 TL 500 L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA 174.900 TL

Panda Cross 136.400 TL 128.400 TL Panda Urban 1.2 69 HP 123.900 TL 115.900 TL Fiorino Pop 1.3 M.Jet 95HP 157.900 TL 152.900 TL Doblo Cargo Standart 1.3 M.Jet 95HP E6D 133.900 TL 118.900

Fiat 500 X ve Fiat 500 L modellerinde aracını takas eden müşterilere 5.000 TL ek indirim yapılıyor. Ayrıca alçaltılmış gövdesi ve özel tasarımı ile dikkat çeken 2020 model Fiat 500 X Sport, 12 bin liraya vatan indirim fırsatıyla alıcılarını bekliyor.

BMW sıfır faiz kampanyası

Otomobil firmalarının başlatmış olduğu uygun faizli taksit imkanlarına BMW’de katılmıştır. ÖTV zamları ile ilgili kampanya başlatan firma, düşük faizli kredi imkanının yanında 1 serisi, 3 serisi ve 5 serisi modellerinde de uygulamaya geçen ÖTV zam oranlarını yansıtmamaktadır. BMW’nin 100 yılın fırsatı ismini verdiği kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacaktır.

1.18i Pure Sport Line: serinin en çok satan modellerinden biri olan aracın ÖTV indirimli oranı %80 olarak belirlenmiş ve anahtar satış fiyatı 366.500 TL’dir.

116d Sport Line modelinin %80 ÖTV indirimli güncel satış fiyatı 384.900 TL’dir.

Yeni BMW 320i Sedan: First Edition Sport Line 2020 modeli 552.200 TL’den,

Yeni BMW 520i Sedan: farklı bir segmentte olan bu serinin başlangıç fiyatı 752.800 TL’den

Yeni BMW 218i Gran Coupe modelinin anahtar teslim satış fiyatı ise 418.900 TL’dir.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo model araçlarda Eylül ayına özel 30 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kampanyasını duyurdu. Ayrıca Citroen’in kampanyalarından biri de 60 bin liraya kadar 20 ay vadeli yüzde 0,99 faizli araçlarda uygulanmaktadır.

Peugeot sıfır faiz kampanyası

Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp 162.500 TL’den

Yeni 508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8 350.200 TL’den

SUV 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Prime Edition ise 320.800 TL’den satışa sunuldu. Aracı kredi ile almak isteyen müşteriler için önek ödeme planı şöyledir;

50.000 TL’lik kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,79 faiz oranı uygulanmaktadır. Kredinin aylık taksitleri ise 4.427,86 TL’dir.