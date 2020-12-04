Sıfır araç fiyatları ne durumda? Marka marka otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları

Sıfır araç almak isteyen vatandaşların uzun süredir beklediği haber geldi. Birçok otomobil firması, faizleri sıfırladığını açıkladı. Bunun yanında otomobil firmaları sıfır araçlarda yıl sonu kampanyalarını duyurdu.
Firmaların yılsonu kampanyaları
Audi Q2
100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeye 0 faiz
Audi A3 Sedan
100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeye 0 faiz
BMW 3 serisi
300.000 TL’ye kadar 12 ay vadeye 0 faiz
BMW 2 Gran Coupe
250.000 TL’ye kadar 12 ay vadede 0 faiz
Citroen
120.000 TL’ye kadar 30 ay vadede %0.99 faiz imkanı
Ford
Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobil alımlarında geçerli 60.000 TL’ye kadar 24 ay vadede %0,99 faiz imkanı.
Honda Civic Sedan
60.000 TL kredi, 2 ay vadede %0.49 faiz oranı
Mitsubishi Outlander
70.000 TL kredi, 12 ay vadede %0.99 faiz oranı
Nissan Qashqai
120.000 TL kredi, 12 ay vadede %0.99 faiz oranı
Nissan Micra
60.000 TL kredi, 12 ay vadede %0.99 faiz imkanı
Opel Grand Land X
75.000 TL kredi, 12 ay vadeli 0 faiz avantajı
Seat Ateca
100.000 TL kredi, 12 ay vadeli 0 faiz avantajı
Skoda Fabia-Scala-Kamiq-Karoq
100 bin lira kredi, 18 ay vadede %0,99 faiz oranı