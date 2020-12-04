İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Sıfır araç fiyatları ne durumda? Marka marka otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları

Otomobil firmaları sıfır araç alımlarında faizi sıfıra indirdiklerini açıkladı. Araç satın almak isteyenler vatandaşlar ise sıfır araç fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırıyor. İşte marka marka otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları.

04 Aralık 2020 Cuma 19:16
Sıfır araç fiyatları ne durumda? Marka marka otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları
Takip Et:

Sıfır araç almak isteyen vatandaşların uzun süredir beklediği haber geldi. Birçok otomobil firması, faizleri sıfırladığını açıkladı. Bunun yanında otomobil firmaları sıfır araçlarda yıl sonu kampanyalarını duyurdu.

Firmaların yılsonu kampanyaları

Audi Q2

100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeye 0 faiz

Audi A3 Sedan

100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeye 0 faiz

BMW 3 serisi

300.000 TL’ye kadar 12 ay vadeye 0 faiz

BMW 2 Gran Coupe

250.000 TL’ye kadar 12 ay vadede 0 faiz

Citroen

120.000 TL’ye kadar 30 ay vadede %0.99 faiz imkanı

Ford

Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobil alımlarında geçerli 60.000 TL’ye kadar 24 ay vadede %0,99 faiz imkanı.

Honda Civic Sedan

60.000 TL kredi, 2 ay vadede %0.49 faiz oranı

Mitsubishi Outlander

70.000 TL kredi, 12 ay vadede %0.99 faiz oranı

Nissan Qashqai

120.000 TL kredi, 12 ay vadede %0.99 faiz oranı

Nissan Micra

60.000 TL kredi, 12 ay vadede %0.99 faiz imkanı

Opel Grand Land X

75.000 TL kredi, 12 ay vadeli 0 faiz avantajı

Seat Ateca

100.000 TL kredi, 12 ay vadeli 0 faiz avantajı

Skoda Fabia-Scala-Kamiq-Karoq

100 bin lira kredi, 18 ay vadede %0,99 faiz oranı

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sıfır FaizFordAudiBMW
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
2021 Asgari Ücret zammı için 7 ihtimal
2021 Asgari Ücret zammı için 7 ihtimal
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı

Popüler Haberler

Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kredi Notu ne kadar zaman aralığı ile güncellenir?
2019 BİLSEM Bireysel Değerlendirme Tarihleri
Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Aşevi ve kuru gıda yardımı nasıl alınır?
Arka Sokaklar Şule kimdir? Gerçek adı nedir? Ecem Öz kimdir hakkında bilgiler
Blu TV çöktü mü, giriş yapamıyorum? Blu TV neden açılmıyor?
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
Blu TV neden açılmıyor, neden yavaş?
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu
Yılbaşı kutlamak günah mı, neden günah?
Evde yapılabilecek 25 eğlenceli aktivite

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.