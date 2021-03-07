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Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? 7 Mart 2021 Pazar Sicil affı son dakika gelişmeleri

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Sicil affı son dakika gelişmeleri konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Sicil affı son dakika gelişmeleri ile ilgili gelişmeleri 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 02:08
Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? 7 Mart 2021 Pazar Sicil affı son dakika gelişmeleri
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Kredi kullanmak isteyen kişiler için bankaların dikkat ettiği en önemli konulardan birisi kişilerin kredi sicilleridir. Kredi sicilleri bozuk olan kişilere bankalar genellikle kredi vermez ya da çok zor verir. Bu nedenle kredi sicili önemlidir. Kredi sicili kredilerin zamanında ödenmemesi, eksik yatırılması gibi durumlarda düşer. Kredi sicili sıfıra inen kişi bankalar tarafından ilk defa kredi kullanacak kişi gibi tavır görür.

Yaşanılan pandemi sürecinin en büyük etkilerinden biri de maddi anlamda oldu. Bu neticede sıkıntılar yaşayan çoğu vatandaş kredilerini ödeyemez oldu ve bu nedenle kredi sicillerinde bozukluk meydana geldi. Ortaya çıkan bu tablonun ardından herkes tarafından kredi sicil affının gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Herkese kredi kullanabilme hakkı sağlayan kredi sicil affı sayesinde, kredi notu düşük kişiler rahatça kredi kullanabilirler.

2020 kredi sicil affı geldi mi?

Son olarak 27 Ocak 2020 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda kredi sicil affı söz konusu olmamıştır. Bankalar sicil affı çıkar çıkmaz müşterilerinin sicillerini temizleyerek onlara kredi vermek ister. Bu şekilde kredi veren bankalar müşterilerinden beklenti içine girerken, kredilerini tekrar ödeyemeyen kişilerin kredi notu düşmeye başlar.

2020 kredi sicil affını başlatan bankalar hangileridir?

Kredi sicil affı konusunda henüz tam bir açıklama yapılmamışken, sicil affına başlayan ilk bankalar kamu bankaları oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sicil affı ile müşterilerine kredi vermeye başladı.

Kredi sicil affı için şartlar nelerdir?

Kredi sicil affından yararlanmak isteyenler bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlar ise şu şekildedir:

  • Kişi borçlarının tamamını ödemelidir.
  • Kredi veya kredi kartı borçları bitirilmelidir.
  • Bu borçlar sicil affı yasasının yürürlüğe girmesinden sonraki 6 ay içerisinde ödenmelidir.


Son Güncelleme: 07.03.2021 02:08
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