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sicil affı çıktı mı? Hükümetten sicil affı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı mı?

Türkiye basınında yankı uyandıran sicil affı çıktı mı? Hükümetten sicil affı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı mı? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 1 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve sicil affı çıktı mı? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 11:52
sicil affı çıktı mı? Hükümetten sicil affı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı mı?
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Kredi kullanmak isteyen kişiler için bankaların dikkat ettiği en önemli konulardan birisi kişilerin kredi sicilleridir. Kredi sicilleri bozuk olan kişilere bankalar genellikle kredi vermez ya da çok zor verir. Bu nedenle kredi sicili önemlidir. Kredi sicili kredilerin zamanında ödenmemesi, eksik yatırılması gibi durumlarda düşer. Kredi sicili sıfıra inen kişi bankalar tarafından ilk defa kredi kullanacak kişi gibi tavır görür.

Yaşanılan pandemi sürecinin en büyük etkilerinden biri de maddi anlamda oldu. Bu neticede sıkıntılar yaşayan çoğu vatandaş kredilerini ödeyemez oldu ve bu nedenle kredi sicillerinde bozukluk meydana geldi. Ortaya çıkan bu tablonun ardından herkes tarafından kredi sicil affının gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Herkese kredi kullanabilme hakkı sağlayan kredi sicil affı sayesinde, kredi notu düşük kişiler rahatça kredi kullanabilirler.

2020 kredi sicil affı geldi mi?


Son olarak 27 Ocak 2020 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda kredi sicil affı söz konusu olmamıştır. Bankalar sicil affı çıkar çıkmaz müşterilerinin sicillerini temizleyerek onlara kredi vermek ister. Bu şekilde kredi veren bankalar müşterilerinden beklenti içine girerken, kredilerini tekrar ödeyemeyen kişilerin kredi notu düşmeye başlar.

2020 kredi sicil affını başlatan bankalar hangileridir?

Kredi sicil affı konusunda henüz tam bir açıklama yapılmamışken, sicil affına başlayan ilk bankalar kamu bankaları oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sicil affı ile müşterilerine kredi vermeye başladı.

Kredi sicil affı için şartlar nelerdir?

Kredi sicil affından yararlanmak isteyenler bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlar ise şu şekildedir:

  • Kişi borçlarının tamamını ödemelidir.
  • Kredi veya kredi kartı borçları bitirilmelidir.
  • Bu borçlar sicil affı yasasının yürürlüğe girmesinden sonraki 6 ay içerisinde ödenmelidir.


Son Güncelleme: 01.09.2020 11:52
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