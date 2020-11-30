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Siber Pazartesi (Cyber Pazartesi) nedir? Siber pazartesi indirimleri hangi kategorilerde olur?

Black Cuma indirimlerinin ardından Cyber Pazartesi indirimleri başladı. Alışveriş tutkunları Siber Pazartesi (Cyber Pazartesi) nedir ve Siber Pazartesi indirimleri hangi kategorilerde olur sorularını araştırmaya başladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:02
Siber Pazartesi (Cyber Pazartesi) nedir? Siber pazartesi indirimleri hangi kategorilerde olur?
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Black Cuma indirimlerinin ardından sıra Cyber Pazartesi indirimlerine geldi. Cyber Pazartesi yani Siber Pazartesi indirimleri Black Cuma indirimlerinin ardından gelen ilk Pazartesi günü yapılıyor.

Siber Pazartesi nedir?

Amerika’da Şükran Günü tatilinden sonraki ilk Pazartesi için kullanılan bir pazarlama terimi olan Cyber Pazartesi tıpkı Black Cuma gibi binlerce ürünün indirimli fiyatlara satılmasını amaçlıyor. Ayrıca Black Cuma indirimlerinde istediği ürünü bulamayan veya tükenen ürünlerin yeniden indirimli fiyatlara satışa sunulması için gerçekleştiriliyor.

Siber Pazartesi indirimleri neler?

Black Cuma indirimlerinde olduğu gibi Siber Pazartesi indirimleri de ülkemizde yakından takip ediliyor. Bu günde genel olarak giyim, kozmetik, elektronik alanlarda indirimler yapılıyor.

Dünya üzerinde kullanılan e-Bay, Amazon, Best Buy, Target ve Wal-Mart gibi sitelerde Siber Pazartesi indirimleri başladı. Alışveriş tutkunları online sitelere akın etti.

Black Cuma ve Cyber Pazartesi arasında ne fark var?

Black Cuma indirimleri birçok alanda milyonlarca ürünün satışa sunulduğu ve farklı alanlarda çeşitliliği olan indirimlerdir. Ancak Cyber Pazartesi gününde daha çok elektronik ürünlerde indirimler yapılmakta ve Black Cuma gününe göre daha az çeşitliliğin olduğu indirim günüdür.

Siber Pazartesi indirimlerinde elektronik ürünlerin yanı sıra oyun severler için EA ve FIFA gibi oyunlar indirimli fiyatlara satışa sunuluyor. En çok satılan ürünler arasında ise oyun konsolları ve bilgisayarlar yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 18:02
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Anahtar Kelimeler:
AışverişCyber Monday
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