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SGK'den Erken Emeklilik Müjdesi! 5 Milyon Vatandaş Erken Emekli Olabilecek! Nasıl Erken Emekli Olabilirim?

SGK'den erken emeklilik müjdesi! 5 milyon vatandaş erken emekli olabilecek! Nasıl erken emekli olabilirim? diye merak eden vatandaşlar araştırmaya başladı. Erken emekli olma hayali kuranlar için devlet müjdeli haberi verdi. Erken emeklilik hayali 5 milyon vatandaş için gerçek olacak.

25 Ağustos 2020 Salı 12:48
SGK'den Erken Emeklilik Müjdesi! 5 Milyon Vatandaş Erken Emekli Olabilecek! Nasıl Erken Emekli Olabilirim?
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5 Milyon Vatandaşa Erken Emeklilik Müjdesi!


Erken emeklilik için bazı istisnai durumlar bulunmaktadır. Emekli olmasına birkaç yılı kalanlar yasa nedeniyle artık bu süreyi beklemek zorunda kalmamaktadır. Yaşını tamamlamayı ve emekli olmayı bekleyen milyonlarca insan bulunmaktadır. Artık geçmiş süre içerisinde çalışılmayan dönemler için ödeme yapılabilmektedir. Borçlanma sigortalılar için yapılmaktadır. Belirli bir süre sigortalı çalışan kişiler askerlik borçlanması ya da doğum borçlanması durumundan yararlanarak erken emekli olabilmektedir. Bu sayede 1 yıl hatta daha fazla borçlandırma yapılarak erken emekli olabilirsiniz.

Prim hakkı memur ve işçiler için sunulmaktadır. SGK üzerinden erken emekli hakkınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Emekli sandığında ise ücretsiz izinler borçlanma olarak dikkate alınmaktadır. Sigortalı çalışırken tutuklandıysanız veya gözaltına alındıysanız bu süreci de borçlanma olarak kullanabilirsiniz. SGK erken emeklilik ile ilgili belirli şartlar sunmaktadır. Bu şartlar doğum tarihinize, ödediğiniz prim gün sayısına göre değişiklik göstermektedir. Erken emeklilik şartlarının daha hafifletildiği ve 5 milyon vatandaşa erken emeklilik imkanı sunulacağı SGK tarafından açıklandı.



Son Güncelleme: 25.08.2020 12:48
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