SGK'den Erken Emeklilik Müjdesi! 5 Milyon Vatandaş Erken Emekli Olabilecek! Nasıl Erken Emekli Olabilirim?

5 Milyon Vatandaşa Erken Emeklilik Müjdesi!
Prim hakkı memur ve işçiler için sunulmaktadır. SGK üzerinden erken emekli hakkınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Emekli sandığında ise ücretsiz izinler borçlanma olarak dikkate alınmaktadır. Sigortalı çalışırken tutuklandıysanız veya gözaltına alındıysanız bu süreci de borçlanma olarak kullanabilirsiniz. SGK erken emeklilik ile ilgili belirli şartlar sunmaktadır. Bu şartlar doğum tarihinize, ödediğiniz prim gün sayısına göre değişiklik göstermektedir. Erken emeklilik şartlarının daha hafifletildiği ve 5 milyon vatandaşa erken emeklilik imkanı sunulacağı SGK tarafından açıklandı.
Son Güncelleme: 25.08.2020 12:48