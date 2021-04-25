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SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!

SGK'dan başvurana 3 bin 150 TL ödeme yapılıyor. Eskiden memur olup ta emekli iken vefat eden kişinin yakınlarına yapılan ölüm yardımı ile 5510 numaralı yasaya göre memur olup ta emekli olduktan sonra vefat eden kişinin yakınlarına ödenen ölüm yardımı arasında 3 kat fark bulunuyor. İşte ölüm yardımının detayları..

25 Nisan 2021 Pazar 16:57
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
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Uygulamada olan yasa gereği SGK çatısı altında emekli olan yada halen görevde olan memurun vefat etmesi durumunda devlet tarafından bu kişinin yasal olarak mirasçılarına ölüm yardımı ödeniyor.

SGK bu ölüm yardımını vefat eden memur yada memur emeklisin cenaze masrafları için bu kişinin mirasçılarına ödüyor.

Devlet tarafından ödenen ölüm yardımı sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak yasalar çerçevesinde yapılıyor.

SGK tarafından yapılan bu ölüm yardımı miktarı 5510 numaralı yasaya tabi olupta görevde yada emekli olan memura ödenen ölüm yardımı miktarı ile bu yasadan önce memur hakkı kazanmış, memur yada memur emeklilerine ödenen ölüm yardımı arasında fark bulunuyor. 5510 sayılı kanundan önce memur emeklilerine ödenen ölüm yardımı miktarı yeni memurlara ödenen miktardan fazla.

5510'a tabi memur yada memur emeklisine yapılan ölüm yardımı tutarı 2021 yılı için 918 TL

SGK'nın vefat eden memur yada memur emeklisine ödediği ölüm yardımı miktarı bir defaya mahsus ödeniyor. Ölen kişinin eş yada çocuklarına ödenen ölüm yardımı miktarı 5510 sayılı kanuna tabi olan memur yada memur emeklilerine 2021 yılı için ödenen miktar 918 TL olarak belirlendi.

SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme

5510 sayılı kanundan önce memur olan kişilere vefat etmeleri durumundan ödenen ölüm yardımı miktarı ise 3 bin 150 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu ölüm yardımları miktarı SGK tarafından her sene yeniden belirleniyor.

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:57
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