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SGK yol parası ne kadar?

SGK yol parası denilen durumun hastane sevkinde gerçekleşen durumdur. İkamet edilen yerden başka bir hastaneye gidilme durumunda ödenen ücrettir. SGK 2021 yol parası ne kadar? Refakatçi ücretleri nedir? Hastane sevk ücreti ne kadar? Merak edilen soruların yanıtı burada!

05 Aralık 2021 Pazar 21:53
SGK yol parası ne kadar?
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Sigortalı çalışanın kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane sevki için ödenen durumdur. Sigortalı kişilerin ve yakınlarının hastaneye başvurduklarında göreceklerin hizmetin karşılığına denir. Doktor ya da diş hekimi tedavi ardından orada yapılamayacak bir işlem için başka yere nakledilmesinde karşılanan tutardır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bazı durumlar hariç yani aile sağlık merkezleri ya da sağlık ocakları bu sevki gerçekleştiremez. Devlet hastanesi veya tıp fakülteleri tarafından bu durumun gerçekleşmesi lazımdır.

Elektronik ortamda yapılabilir. Hekim imzası olmasının yanı sıra başhekim imzasına gerek yoktur ve hasta 5 gün içinde sevk edilmelidir. 

Yol parasını nasıl temin edebiliriz; yazmış olduğumuz içerikleri gerçekleştirerek, 5 gün içinde doktor imzası olacak şekilde yer alan formu Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmeniz halinde gerçekleşir.

Ödemeniz PTT ya da varolan banka hesabınıza gönderilir. 

Sigortalı için ödenen bu ücretler 20-30 TL iken refakat var ise 50-60 TL olabilir.

Sevki gerçekleşecek hastanın gideceği yerdeki hastane uzaklığı da önemlidir. 

0-25 km uzaklıkta 0,4

26-50 km uzaklıkta 0,5

51-75 km uzaklıkta 0,7

76-100 km uzakta 0,8 katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden Sgk sevk ücreti verilir. 

E-devlet üzerinden SGK yol parası sorgulama tıkla!

Yol parası ödemesi 1-1.5 ay içinde hesabınıza tanımlanır. 

5 gün içinde hasta nakli gerçekleşmezse bu işlem iptal olur. 


Son Güncelleme: 05.12.2021 21:53
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