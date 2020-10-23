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SGK Ve Vergi Borçları Yapılandırma ile hangi borçlar yapılandırılacak? Borç ödemeleri kaç taksitte ödenecek?

SGK ve vergi borcu olanlara müjde! Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş SGK ve vergi borçlarının yapılandırılacağını duyurdu. Vatandaşlar SGK ve vergi borçları yapılandırma ile hangi borçlar yapılandırılacak ve borç ödemeleri kaç taksitte ödenecek sorularını araştırmaya başladı.

23 Ekim 2020 Cuma 19:01
SGK Ve Vergi Borçları Yapılandırma ile hangi borçlar yapılandırılacak? Borç ödemeleri kaç taksitte ödenecek?
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Binlerce kişinin merakla beklediği vergi ve SGK borcu yapılandırmalarına yönelik şartlar belli oldu. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş merakla beklenen yapılandırmanın detaylarını açıkladı.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bugün TBMM’de yaptığı konuşmada vergi ve SGK borcu yapılandırmasının detaylarını açıkladı. Mehmet Muş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


“Kısa bir süre içinde yapılandırma ile alakalı kanun teklifini vereceğiz. Gelir vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, vergi cezaları, gecikme faizleri, nüfus para cezaları, trafik cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, hazine alacakları ve diğer alacaklar yapılandırma kapsamına girecek.”

Yapılandırma kanunu ne zaman çıkacak?

SGK ve vergi yapılandırmasına yönelik açıklamanın ardından yapılandırma kanununun ne zaman çıkacağı da merak ediliyordu. Mehmet Muş yapılandırma kanununun tarihi hakkında da detayları paylaştı. Muş, yapılandırma kanununun en kısa sürede yürürlüğe gireceğini ve kanun çıkar çıkmaz işlemlerin başlayacağını dile getirirken, yıl sonuna kadar başvuran vatandaşların uygulamadan yararlanabileceğini söyledi.

Yapılandırılan borçlar kaç taksitte ödenecek?

Borç yapılandırmasında uygulanacak taksitlendirme sistemine de değinen Muş, borçların en fazla 18 ay taksitlendirileceğini ve taksitlerin 2 ayda 1 şeklinde toplanda 36 ayda ödenebileceğini söyledi. Mehmet Muş, ilk taksit ödemesinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi geçime faizinin tamamen sinileceğini de sözlerine ekledi.

Yapılandırmanın ilk taksiti ne zaman ödenecek?

Mehmet Muş borç yapılandırmasına başvuru yapan vatandaşların taksit ödemelerine 2021 yılının Ocak ayında başlayacağını da açıkladı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
YapılandırmaVergiSGK
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