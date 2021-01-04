SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu

Bugün TÜİK'in 2020 yılının Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklamasından sonra Aralık ayı enflasyon oranları yıllık 14.60 olarak belirlenirken aylık 1.25 olarak belirlendi. Bu rakamlarla birlikte Türkiye genelinde 13 milyondan fazla emekli ile yaklaşık 3 milyon memur emeklisinin Ocak ayı zamlı maaşları da belli oldu.

SGK ve Bağ Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar? Memur emeklileri ne kadar zam aldı??

Son rakamlarla birlikte SSK ve Bağ- Kur'dan emekli vatandaşların maaşlarına yüzde 8,36 oranında zam yapılırken memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam uygulandı.