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SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin

13 Ağustos 2020 Perşembe 16:12
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
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Prim ödemesini tamamlayamayan vatandaşlar SGK'dan toplu prim iadesi alabilecek.Kadın ve erkek çalışanlar ödedikleri primleri geri alabilecek.

SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu)prim iadesinde bulunuyor.SGK belirli şartlar doğrultusunda bazı vatandaşlara primleri iade etmekte.Pek çok kişi bilmese de SGK'dan prim iade talebinde bulunulabiliyor.Emekli olmak için gerekli şartları yerine getiren fakat prim gün sayısını dolduramayan ve doldurma şansı bulunmayan kişiler yaşlılık toplam ödemesi için biriktirdikleri primleri iade olarak alabilecekler.Fakat iade alabimek için şartlar da mevcut.Erkek çalışanlar 60 yaş kadın çalışanlar ise 58 yaşında prim iadesi alabiliyor.

Prim iadesi şartları neler

(SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi prim iadesi yapmaya devam etmektedir. Primlerini topluca geri almak isteyen vatandaş  SGK para iadesiyle ilgili konuyu araştırmaya önem verdi. SGK belirli şartlarında, emeklilik için gerekli prim şartını yerine getiremeyen ve getirme şansı olmayan  vatandaşlara paralarını geri veriyor. Erkek çalışanların 60 kadın çalışanların ise 58 yaşını doldurduklarına SGK'dan prim ödemesi alabileceğini duyurdu. 

Prim gününü dolduramayan vatandaşlar prim iadesi alacak

 


Öte yandan 7 bin prim gününü doldurup da 60 yaşında emekli olmak isteyen bir kişi,  60 yaşını doldurmuş olmasına karşın 1.500 prim günü ödemişse ve artık prim günlerini doldurması imkansız hale gelmişse daha önce ödediği ve emekliliğe hak kazanamadığı 1500 gün primi geri alabilecektir. Kadın çalışanlarda aynı şartlarda 58 yaşlarını tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanamadıklarında SGK'ya başvuruda bulundukları taktirde primleri geri alabilmektedirler. 

Prim iadesine dahil olanlar

Primlerini geri alma talebinde bulunmak için bekleyen kadınlar araştırma yapmaktalar.58 yaşına gelmesine rağmen prim ödemelerini tamamlayamayan ve emekli olamayan vatandaşlar SGK'dan primleri geri alabilecekler.Yaş  emeklilikiçin ilk şarttır . Yaş şartı kadınlar da 58, erkek çalışanlardas  ise 60'dır. 

Kadınlar için prim iadesi şartları

Kadın çalışanlardan 58 yaşını tamamlayıp da emeklilik için hak kazanamadıkları taktirde, geçen süreçte ödedikleri SGK primlerini, yaşlılık toptan ödemesi olarak toplu şekilde iade alabiliyorlar.Yani çalışanların askerlik veya doğum borçlanması sebebiyle dahi sigorta prim gün sayılarını doldurması mümkün değilse ve artık yaşı da çalışmak için müsait değilse , SGK'ya o güne kadar ödemiş olduğu primleri toplu şekilde geri alabilecek.

Sosyal güvenlik kurumu para iadesi nasıl hesaplanır 

Hesaplamayı bir önek üzerinden yapalım.7000 prim günü ve 60 yaş sınırı isteyen SGK 1500 gün prim ödeyen ve 60 yaşında olan kişiye 1500 günlük prim geri ödemesi toplu şekilde SGK tarafından yapılmatadır.

Başvular nasıl yapılır

SGK'dan toplu prim iadesi alabilmek için en önemli şart ise yazılı olarak başvuru yapmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru yapmadan  toplu para iadesi yapmamaktadır ve bu nedenle şartları taşıyanların SGK il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat etmesi önem taşımaktadır.



Son Güncelleme: 13.08.2020 16:58
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