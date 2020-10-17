İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?

Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 17 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 05:18
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Takip Et:

SGK’dan teminat iadesi almak isteyen kişiler bazı şartları yerine getirmeli ve başvuru yapmalıdır. İhaleli bir işe girdiğinizde devlet sizden ihale bedeli almaktadır. Bu bedel sizin teminatınızdır. İş sonuçlandıktan sonra kişiler teminat bedelini başvuru da bulunarak geri alabilmektedir.

Teminat borcu olmayan kişilerin SGK tarafından alacağı teminat için ilişiksizlik belgesi olması gerekir. Bu belgeyi almak isteyen kişilerin dilekçe yazması şarttır.

SGK iş bitimi başvurusu nasıl yapılır?

İş bitimini sonuçlandırmak isteyen kişiler ihaleli iş dosyalarını açtırmış ve gerekli bildirimlerini yapmış olmalıdır. Prim bildirimi yapan kişiler SGK’ya dilekçe ile başvurarak iş bitimi sürecini başlatabilirler. Dilekçeyi SGK müdürlüklerine teslim edebilen kişiler dilerse online sistem üzerinden de dilekçelerini SGK’ya ulaştırabilmektedir.

SGK teminat iadesi dilekçe öneği

Teminat iadesi için dilekçe yazacak kişiler dilekçelerinde işyeri sicil numarası, teminat iadesi beklenen iş adı ve tarihi kesinlikle belirtmelidirler. Bu durumlara değinen kişiler dilekçelerini teminat iadelerinin ödenmesini isteyerek bitirebilirler.

Bu dilekçenin teslim edilmesinin ardından SGK tarafından hizmet ihalesine 9-10, yapım ihalesine ise 14 maddelik yazılar yazılır. Bu yazıyı ihale makamına teslim eden kişiler iadelerini alabilirler.

SGK 9 maddelik yazısı


SGK tarafından hizmet ihaleleri için 9 maddelik bir yazı verilmektedir. Bu 9 maddelik yazıda genel olarak iş yeri tarafından yapılan ihale hakkında bilgiler yer almaktadır. İhale kapsamında kişilere ve firmaya verilen her türlü destek ve maddi kaynaklar yazılı olarak yazılır. SGK’ya verilmesi gereken belgelerden bahsedilen yazıda, iş hakkında kaç kişi çalışacak bu kişilerin sigortaları vb. gibi birçok konuya da değinilir. Ayrıca yazıda belirtilen gereklilikler dışında kişinin ilişiksizlik belgesini SGK’ya teslim etmesi halinde iadesinin yapılması gerektiği vurgulanır. Eğer kişiye ilişiksizlik belgesi teslim edilmeden iade yapılırsa, ilgili kurumlara idari para cezası uygulanır.

SGK 14 maddelik yazısı

SGK tarafından yapım ihaleleri için 14 maddelik bir yazı verilmektedir. Bu yazı sayesinde kişiler teminat iadelerini alabilmektedir. Bu yazıda yine hizmet yazısında olduğu gibi ihalenin konusu, yeri ve tarihi gibi bilgileri yer almaktadır. İşin kusurlu olup olmadığından bahseden yazıda, ihalede kullanılan iş makinelerinin yakıt giderlerinin kim tarafından karşılandığından firmanın yaptığı işin niteliksel karşılığına kadar birçok konudan bahsedilmektedir. Bu tarz birçok değerden bahseden yazıda iş yerinin ihale sonucu aldığı değer ve buna benzer tutarların SGK’ya teslim edilmesi halinde kişilere teminat iadesi yapılması gerektiği yazılı olur. Eğer kişiler belgeleri eksiksiz ve tam teslim etmeden teminat iadesini alırlarsa bu konuda gerekli idari para cezası ilgili kuruma ve firmaya uygulanmaktadır.

İhale makamı bu yazıları SGK ile birlikte hazırlar. SGK’nın isteklerine kulak asan ihale makamı ihale başlangıç ve bitiş tarihlerine firmanın uyup uymadığını bakar. Yazıda herhangi bir sorun bulmayan ve tüm değerleri doğru olan şirketlerin yazıları teminat iadesi için düzenlenir. Asgari işçilik oranının %25’ini hesaplayan SGK, bu tutarı genelden çıkararak gereken asgari işçilik tutarını ortaya koyar. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte SGK tarafından bu yazı ihale makamına iade alınması adına yollanır.

SGK teminat çözümü yazısı

Tüm belgeleri ve verileri tamamlanan ihale işine ait SGK tarafından kişiye ait dilekçe yazılır. Bu dilekçe teminat iadesi için ihale makamına yazılır. Bu dilekçede işin istihkak bedeli, konusu, başlangıç ve bitiş tarihi gibi birçok bilgiden bahsedilir ve gerekli teminat iadesinin gerçekleştirilmesi arz edilir.

Geçici teminat mektubu iade dilekçesi

İhaleli bir iş adına yazılmış teminat mektubunun iadesi için de dilekçe yazılmalıdır. İlgili kurum ya da bankaya yazılacak olan dilekçede teminat mektubunun iade edilmesi için gerekli sebepler yazılmalıdır. Gerekli sebepleri sıralayan kişiler bu nedenle mektubun iadesini dilekçe ile isteyebilir.

Geçici kabulden sonra teminatın yarısının iadesi yapılır mı?

Bazı ihalelerin sözleşmesine göre teminatın yarısı geçici kabulden sonra ödenmektedir. Ancak bu durum tüm ihale teminatları için geçerli değildir. Kişiler bu hakkı sözleşmelerinin durumuna göre isteyebilmektedir.



Son Güncelleme: 17.10.2020 05:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Ekim 2020
Zabıta olma şartları nelerdir? 2020 Zabıta nasıl olunuyor?
Halk süt ibb nereden alınır? 2020 İBB Halk süt alma şartları
Emanet dizisi Neslihan karakterini kim canlandırıyor? Zeynep Naz Eyüboğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisi Kumru kimdir? Gerçek adı ne? Elif Özkul oynadığı diziler
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
İncir Ağacı dizisi bitti mi, neden yok? İncir Ağacı yayından kaldırıldı mı?
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. Sezon tarihi belli oldu mu?
Trabzonspor hangi yıl kuruldu? Kaç tarihinde kuruldu? TS kuruluş hikayesi
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Hangi ilde kaç koronavirüs hasta ve vakası var? il il güncel koronavirüs rakamları
Tüvtürk araç muayene randevusu nasıl alınır? Ekim 2020 Tüvtürk araç muayenesinde gerekenler araç gereç ve belgeler
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ekim 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt'den emekliye kredi nasıl alınır?
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2020 Kolay kredi şartları
Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.