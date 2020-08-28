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Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2020 sgk teminat iadesi dilekçe örneği

Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? sgk teminat iadesi dilekçe örneği haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı?’a dair gelişmeleri 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 03:26
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2020 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
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SGK’dan teminat iadesi almak isteyen kişiler bazı şartları yerine getirmeli ve başvuru yapmalıdır. İhaleli bir işe girdiğinizde devlet sizden ihale bedeli almaktadır. Bu bedel sizin teminatınızdır. İş sonuçlandıktan sonra kişiler teminat bedelini başvuru da bulunarak geri alabilmektedir.

Teminat borcu olmayan kişilerin SGK tarafından alacağı teminat için ilişiksizlik belgesi olması gerekir. Bu belgeyi almak isteyen kişilerin dilekçe yazması şarttır.

SGK iş bitimi başvurusu nasıl yapılır?

İş bitimini sonuçlandırmak isteyen kişiler ihaleli iş dosyalarını açtırmış ve gerekli bildirimlerini yapmış olmalıdır. Prim bildirimi yapan kişiler SGK’ya dilekçe ile başvurarak iş bitimi sürecini başlatabilirler. Dilekçeyi SGK müdürlüklerine teslim edebilen kişiler dilerse online sistem üzerinden de dilekçelerini SGK’ya ulaştırabilmektedir.

SGK teminat iadesi dilekçe öneği

Teminat iadesi için dilekçe yazacak kişiler dilekçelerinde işyeri sicil numarası, teminat iadesi beklenen iş adı ve tarihi kesinlikle belirtmelidirler. Bu durumlara değinen kişiler dilekçelerini teminat iadelerinin ödenmesini isteyerek bitirebilirler.

Bu dilekçenin teslim edilmesinin ardından SGK tarafından hizmet ihalesine 9-10, yapım ihalesine ise 14 maddelik yazılar yazılır. Bu yazıyı ihale makamına teslim eden kişiler iadelerini alabilirler.

SGK 9 maddelik yazısı


SGK tarafından hizmet ihaleleri için 9 maddelik bir yazı verilmektedir. Bu 9 maddelik yazıda genel olarak iş yeri tarafından yapılan ihale hakkında bilgiler yer almaktadır. İhale kapsamında kişilere ve firmaya verilen her türlü destek ve maddi kaynaklar yazılı olarak yazılır. SGK’ya verilmesi gereken belgelerden bahsedilen yazıda, iş hakkında kaç kişi çalışacak bu kişilerin sigortaları vb. gibi birçok konuya da değinilir. Ayrıca yazıda belirtilen gereklilikler dışında kişinin ilişiksizlik belgesini SGK’ya teslim etmesi halinde iadesinin yapılması gerektiği vurgulanır. Eğer kişiye ilişiksizlik belgesi teslim edilmeden iade yapılırsa, ilgili kurumlara idari para cezası uygulanır.

SGK 14 maddelik yazısı

SGK tarafından yapım ihaleleri için 14 maddelik bir yazı verilmektedir. Bu yazı sayesinde kişiler teminat iadelerini alabilmektedir. Bu yazıda yine hizmet yazısında olduğu gibi ihalenin konusu, yeri ve tarihi gibi bilgileri yer almaktadır. İşin kusurlu olup olmadığından bahseden yazıda, ihalede kullanılan iş makinelerinin yakıt giderlerinin kim tarafından karşılandığından firmanın yaptığı işin niteliksel karşılığına kadar birçok konudan bahsedilmektedir. Bu tarz birçok değerden bahseden yazıda iş yerinin ihale sonucu aldığı değer ve buna benzer tutarların SGK’ya teslim edilmesi halinde kişilere teminat iadesi yapılması gerektiği yazılı olur. Eğer kişiler belgeleri eksiksiz ve tam teslim etmeden teminat iadesini alırlarsa bu konuda gerekli idari para cezası ilgili kuruma ve firmaya uygulanmaktadır.

İhale makamı bu yazıları SGK ile birlikte hazırlar. SGK’nın isteklerine kulak asan ihale makamı ihale başlangıç ve bitiş tarihlerine firmanın uyup uymadığını bakar. Yazıda herhangi bir sorun bulmayan ve tüm değerleri doğru olan şirketlerin yazıları teminat iadesi için düzenlenir. Asgari işçilik oranının %25’ini hesaplayan SGK, bu tutarı genelden çıkararak gereken asgari işçilik tutarını ortaya koyar. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte SGK tarafından bu yazı ihale makamına iade alınması adına yollanır.

SGK teminat çözümü yazısı

Tüm belgeleri ve verileri tamamlanan ihale işine ait SGK tarafından kişiye ait dilekçe yazılır. Bu dilekçe teminat iadesi için ihale makamına yazılır. Bu dilekçede işin istihkak bedeli, konusu, başlangıç ve bitiş tarihi gibi birçok bilgiden bahsedilir ve gerekli teminat iadesinin gerçekleştirilmesi arz edilir.

Geçici teminat mektubu iade dilekçesi

İhaleli bir iş adına yazılmış teminat mektubunun iadesi için de dilekçe yazılmalıdır. İlgili kurum ya da bankaya yazılacak olan dilekçede teminat mektubunun iade edilmesi için gerekli sebepler yazılmalıdır. Gerekli sebepleri sıralayan kişiler bu nedenle mektubun iadesini dilekçe ile isteyebilir.

Geçici kabulden sonra teminatın yarısının iadesi yapılır mı?

Bazı ihalelerin sözleşmesine göre teminatın yarısı geçici kabulden sonra ödenmektedir. Ancak bu durum tüm ihale teminatları için geçerli değildir. Kişiler bu hakkı sözleşmelerinin durumuna göre isteyebilmektedir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 03:26
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