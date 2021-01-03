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SGK tarafından yapılan son dakika açıklaması yüz güldürdü, 30 Nisan 2021' e kadar başvurulduğu taktirde zam ve cezalar silinecek...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yapılandırma kapsamında borçlarını 30 Nisan 2021’ e kadar ödeyenlerin borçlarına uygulanan zam ve faizler sıfırlanacak! İşte detaylar…

03 Ocak 2021 Pazar 01:10
SGK tarafından yapılan son dakika açıklaması yüz güldürdü, 30 Nisan 2021' e kadar başvurulduğu taktirde zam ve cezalar silinecek...
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Herhangi bir başvuru yapmadan kişiye sağlanan genel sağlık sigortasına borcu bulunan vatandaşlar, bu borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse bireyin borcuna uygulanan faizler ve gecikme zammı sıfırlanacak. Yapılan resmi açıklamanın içeriğinde; “Yapılandırın ve kazanın.” Açıklaması en dikkat çeken kısım oldu. Tüm detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar ise SGK’nın resmi web sayfası aracılığı ile bütün detaylara ulaşım sağlayabilir.

 

Yapılandırmaların nelere uygulanacağı belirlendi…

2020 Ağustos ayında ve bu aydan önce yapılmış olan kesin borçlar için yapılacak olan yapılandırmaların neler olacağı belirlendi. Bu kesinleşen borçlar kapsamında;

 

• Bireye ait sigorta prim ödemeleri,

• İşsizlik sigortası dahilinde verilmesi gereken prim ödemeleri,
 
• Genel Sağlık Sigorta kapsamında verilmesi gerekli görülen prim ödemeleri,
 
• İşte yaşanılan kaza, mesleki hastalık ya da çalışamayacak duruma gelen vatandaşların geri alacağı tutarlar,
 
• 31/12/2020 tarihinden öncesinde yapılmış olan kesin idari ceza ücretleri,
 
• Yersiz yapılan ödemeler nedeniyle alınacak ücretler,
 
• İsteğe bağlı yapılmış olan topluluk sigorta prim ödemeleri,
 
• 6183/ 48’inci madde dahilinde taksitlendirilmiş olan borçlar,
 
• 2925 sayılı Kanun çerçevesinde, sigortalılıktan dolayı ortaya çıkan prim ücretleri için,
 
• Kanunun yayımlanmasından öncesinde, asıl olan borcunun ödemesi yapılmış lakin henüz ödemesi yapılmamış olan asıl borca bağlı borcun ödemeleri; 5510/
EK-5 ve Ek- 6’ncı maddeler kapsamında.

 

Dilerseniz SGK’nın resmi web sayfasına giderek merak ettiğiniz bütün bilgilere hemen ulaşabilirsiniz…



Son Güncelleme: 03.01.2021 01:10
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