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SGK taban ve tavan ücretleri ne kadar? SGK prim hesaplama detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu taban ve tavan ücretleri ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. SGK prim hesaplama detayları hakkında bilmeniz gerekenleri içeriğimizde derledik.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:51
SGK taban ve tavan ücretleri ne kadar? SGK prim hesaplama detayları
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SGK tavan ücretleri brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Prime esas kazanç PEK tutarı çalışan emekliliğine esas kazançtır. Söz konusu tutarın asgari kısmı için asgari ücret esas alınmaktayken, kısım hesaplamasıysa brüt asgari ücretin 7.5 katı olarak hesaplanmaktadır.

2020 yılında brüt asgari ücretin belli olmasıyla uygulanacak tavan ve taban prime esas kazançlar belli olmaktadır. SGK taban ve tavan tutarlarıyla en yüksek prime esas kazanç tutarlarına dair bilgiler öğrenebilirsiniz.

Prime esas kazanç hesaplama

Hesaplamalar çalışanın brüt kazancın bağlı olarak yapılmaktadır. Prime esas kazançlar çalışanın brüt maaşlarıdır. Bu tutarlardan hesaplama yapılarak SGK’ya bildirimleri sağlanmaktadır.

Prime esas kazanç basamak değeri ek göstergesi nedir?

Prime esas kazanç basamak değerleri ek gösterge bölümü SGK hizmet dökümlerindeki parametreler arasında bulunmaktadır. Prime esas kazanç çalışanların brüt maaşı SGK’ya bildirilen kazançlardır. 2020 yılında asgari ücretli çalışanlar için prime esas kazanç tutarları 2943 TL’dir.

Prime esas kazanç sorgulamaları nasıl yapılır?

Prime esas kazancın brüt olarak işverenler tarafından ne kadar bildirildiğini e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sorgulama bölümünden giriş sağlayıp PEK kazanç bölümünden brüt kazancınızı öğrenebilirsiniz.

2020 SGK tavan ücreti ne kadar oldu?

SGK aylık tavan ücretleri asgari ücretin 7.5 katı üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılında asgari ücret kazancına bağlı olarak 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde aylık ve günlük en düşük en yüksek prime esas kazanç hesaplama tabloları şu şekildedir;


Tabana prim esas kazançlar 2943,

Tavan prime esas kazanç üst sınırları 22.072.50 TL,

Tabana günlük prime esas kazanç 98.10,

Günlük SSK tavan 735.75 TL’dir.

2020 SGK prim tavanı

SGK’ya ödenecek sigorta primlerinde aylık tavan ücreti 2020 yılı için 22.072.50 TL’ye yükselecektir. Aylık tavanlara bağlı olarak tavandan sigorta bildirimleri yapılan çalışanlara ödenecek aylık SGK primleri 8277.18 TL’dir.

2020 SGK tavan emekli maaşı

Emeklilik yaşantısı prim ödemeleri SSK tavan primlerinde ödenen veya SGK tavan primlerine yakın ödenen bireyler prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılanlara nazaran daha yüksek emekli maaşları almaktadır. Ödenecek emekli maaşlarında tavan bulunmamaktadır fakat SGK tavan prim uygulamaları bulunmaktadır. 2020 yılından itibaren en düşük emekli maaşları 1500 TL olmaktadır. Primler SSK prim tavanından ödenen kişiler için en yüksek emekli maaşları 7500 – 8000 TL arasında değişebilmektedir.

2021 SGK tavan ücretleri ne kadar olacak?

2021 yılında brüt asgari ücret belirlendiğinde 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri içerisinde uygulanacak taban ve tavan tutarları ortaya çıkacak.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
SGKPrime Esas Kazanç
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