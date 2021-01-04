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SGK Sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır? 2021 İş kazası maaşı şartları nelerdir?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken SGK Sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır? İş kazası maaşı şartları nelerdir? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 04-01-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:11
SGK Sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır? 2021 İş kazası maaşı şartları nelerdir?
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Sürekli iş göremezlik ödeneği devlet tarafından iş gücünü kaybetmiş kişilere hayatını devam ettirebilmesi adına verilen bir ödenektir. Bu ödenekten yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

İş kazası maaşı şartları nelerdir?

Bir kişinin iş kazası maaşı alabilmesi için SSK ya da Bağkur’lu olarak çalışırken iş kazası geçirmiş olması gerekir. İş kazası geçiren kişi, iş gücünün en az %10’unu kaybetmesi halinde bu maaşı almaya hak kazanır. Kişilerin maaş alabilmeleri için öncelikle işverenleri iş kazası bildirimini SGK’ya yapmalıdır. SGK’ya iş kazası başvurusu yapılmamasında dahi iş kazası maaşı almak isteyen kişilerin iş gücü kayıplarının SGK tarafından iş kazası olarak nitelendirilmesi gerekir.

Sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır?

İş göremezlik maaşı almak isteyen kişilerden istenen belgeler şu şekildedir:

  • Sürekli iş göremezlik talep formu
  • Kimlik fotokopisi
  • Erkekler için terhis veya askerlik ile ilişiği olmamasını barındıran belge
  • İş kazası sonrası alınan epikriz raporu
  • İşe giriş sağlık raporları
  • İş kazasına dair polis ya da jandarma tutanağı
  • Emeklilik tahsis talep formu

Sürekli iş göremezlik başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapacak çalışanlar, iş kazasını yaşadıkları işyerinin bağlı olduğu SGK merkezine başvurularını yapmaları gerekir. İstenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde ilgili merkeze teslim eden işçilerin başvuruları alınmış olur. Başvurularını elden başlatabilecek kişiler, dilerlerse posta yoluyla belgeleri merkeze göndererek de başvurularını başlatabilir. İş göremezlik maaşı için kişilerin %10 ve üzeri iş kaybı olması gerekir. Aksi takdir kişilerin başvuruları geçerli sayılmaz.

Sürekli iş göremezlik ödeneği ne zaman bağlanır?

Başvuru yapan kişilerin başvuruları SGK İş Kazası Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmektedir. İş kazasını kabul eden komisyon, başvuran kişiyi hastaneye sevk ederek sağlık heyetinin karşısına çıkmasını ister. Sağlık heyetine giden başvuru sahibinin sağlık heyetinin raporunda %10 ve üzeri iş gücü kaybının raporlanması üzerine kişi maaş alabilir. İlgili raporu hastane SGK’ya gönderir. SGK hastane raporunu değerlendirdikten sonra raporu ve alınan kararı emeklilik servisine aktarır ve kişinin sürekli iş göremez maaşı almasını ister. Bu süreç yaklaşık 3-4 ay sürmektedir.

Sürekli iş göremezlik ödeneği hesaplaması nasıl yapılır?

Kişi bu maaşa hak kazanması halinde alacağı maaşı şu şekilde hesaplayabilir:

Günlük kazanç*30*%70*sürekli iş göremezlik derecesi

Sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar?

Kişiden kişiye değişiklik gösteren sürekli iş göremezlik maaşı asgari ücretli bir kişiye göre hesaplandığında 412,02 TL olmaktadır. Yani asgari ücrete çalışan bir kişi yaşadığı iş gücü kaybı sonucu devlet tarafından 412,02 TL iş göremezlik aylığı alabilmektedir.

Sürekli iş göremezlik ödeneği sorgulaması nasıl yapılır?

Sürekli iş göremezlik ödeneğini sorgulamak isteyen kişiler e-devlet sistemine giriş yaparak SGK 4A vey 4B hizmet sayfalarına giriş yaparak sorgulamalarını gerçekleştirebilirler.

Sürekli iş göremezlik geliri alan çalışabilir mi?

Sürekli iş göremez aylığı bağlanmış kişiler dilerse tekrar sigortalı olarak çalışabilmektedir. Prim ödemelerini de gerçekleştirebilen kişiler bu şekilde emekli olabilme hakkı da elde edebilirler. Bu ödeneği alan kişiler sigortalı olarak çalışmaları halinde ödeneği almaya devam ederler.

Sürekli iş göremezlik geliri ne zaman kesilir?

Kişinin sağlık heyeti tarafından aldığı rapor süreli ise kişi sürenin dolması halinde tekrardan sağlık heyetinin muayenelerine tabi olmalıdır. Yeniden sağlık heyeti tarafından iş gücü kontrol edilen kişinin iş gücünü kazanması yani %10’un altında iş gücü kaybı görülmesi halinde maaşı kesilmektedir. Ancak iş gücü kaybı düzelemeyecek derecede olan kişilere ise süresiz rapor verilmektedir. Bu kişilerin maaşı kesilemez.

Sürekli iş göremezlik ödeneği hangi tarihten itibaren bağlanır?

İş kazası geçiren kişilerin aldığı iş göremezlik maaşı, kazanın gerçekleştiği ayın bir sonraki ay başından itibaren kişilere ödenmeye başlaması beklenir. Ödemelerin gecikmesi halinde ilk ödeme ile geciken ödemeler toplu olarak kişinin hesabına yatırılır.

Sürekli iş göremezlik geliri alanların hakları nelerdir?

Sürekli iş göremezlik ödeneği almaya başlayan kişiler şu hakları da elde etmektedir:

  • Sürekli iş göremez maaşı alan ve onlara bakmak zorunda olan kişiler bu maaşın verilmeye devam ettiği süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları vardır.
  • Bu ödeneğe sahip olan kişiler sigortalı olarak tekrar çalışabilir ve prim ödemelerini gerçekleştirmesi halinde iki emekli maaşı alabilir.
  • İş kazası sonucu iş göremezlik ödeneği alan kişiler raporunda geçerli olan orana göre işverene dava açarak tazminat alma hakkına sahiptir.
  • Kişiye sağlık heyeti tarafından en az %40 ve üzeri rapor verilmesi halinde kişi herhangi bir şart yerine getirmeden emekli olma hakkına sahiptir.
  • Ödeneği alan kişinin ölümü halinde bazı şartları yerine getiren kişinin eşi ve çocukları bu maaşı almaya devam edebilmektedir.


Son Güncelleme: 04.01.2021 20:11
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