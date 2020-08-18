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SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?

Birçok kişinin merak ettiği SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 18 Ağustos 2020 tarihli haberimizi okuyarak SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Ağustos 2020 Salı 23:36
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?
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Emeklilerin beklediği açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. Bir süredir SSK ve Bağkur emeklilerine yapılması planlanan intibak zammı 355 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada intibak zammının emeklilere ödeneceği tarih hakkında da bilgi verildi.

Çalışma Bakanlığı yeni açıklama!

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak zammını kendilerinin onayladığını açıkladı. 355 TL olarak belirledikleri intibak zammının yaşanılan pandemi sürecinden kaynaklı olarak bayram ikramiyesine ek olarak intibak zammı duyurusunun yapılmayacağını duyuran Bakan Selçuk, normalleşmenin doğru adımlar ile devam etmesinin ardından müjdeli haberleri emeklilere vereceklerini ifade etti.

İntibak zammı ödemeleri gelecek!


Çalışma Bakanlığı tarafından 2020’ye ait intibak zammı detayları paylaşıldı. En düşük emekli maaşının 1500 TL olması kararlaştırılırken, SSK ve Bağkur emeklisine verilecek olan intibak zammı 355 TL olarak belirlendi.

İlk olarak 55 TL açıklanan intibak zammı 355 TL’ye kadar kişiye göre değişiklik gösterecek. Belirlenen 55 TL’den başlayan zam Bakanlık tarafından onaylanınca emekliler bu zammı ne zaman alabileceklerini merak etmeye başladı. En yüksek ile en düşük maaşa göre oluşan fark emeklileri mutlu etmese de intibak zammının Ziraat Bankası ile anlaşılarak vatandaşa ödenmesi bekleniyor.

Bakan açıkladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı intibak zammına dair 2020 adına alınan kararlar onayladığını duyurdu. Henüz herkesin tam olarak ne kadar alacağı belli olmazken, bu konu neticesinde emeklilere ödemeler yapılacak.

Emeklilere 355 TL ek intibak zammı formülü nedir?

2000 yılından önce emekli olan kişilere tanınan haklar çerçevesinde intibak ödemeleri ortaya çıkmıştır. Her geçen gün daha fazla düzenlemeler yapılan emekliler konusunda son açıklamaya göre 2000 yılı öncesi emekli olan kişilere 55-355 TL arasında intibak zammı yapılacak. Bu durumdan yararlanmak isteyen 2000 sonrası emekliler, intibak zammının kendilerine de uygulanmasını istiyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu kararın alınması halinde 5 milyon emekliye intibak zammı uygulanabilir.



Son Güncelleme: 18.08.2020 23:36
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Ali osman 2020-08-14 14:39:34

2014.emekli oldum.10450 günden emekli oldum.1071 tl emekli maaşı bağlındı.o zaman 495 dolara denk geliyordu.şu anda 3800 tl olması gerekşrdş.dolara göre.ama 313 dolara denk geliyor benim maaşım.6 senede na kafar erimiş.işte ülkemizin hali.intibak onun için çok önem taşıyor benim için.bir an önce çıksın.zaten eflasyon uydurma insanlarla dalga geçiyor tüik.en az %20 olması gerekiyordu zamların.ben nasıl geçinecem bu maaşla.elime para kalmıyor.saygılarımla.

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Mehmet keleş 2020-08-15 07:24:20

Yemiyoruz artık bu attığınız yemleri
18 senedir hep umut umut inanmıyorum artık
Gözleri hep fakir fukaranın cebinde nasıl ederizde biraz daha emeklinin cebindeki parayı tırtıklarız diye ou moy yok

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