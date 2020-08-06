SGK SSK ve BAĞ-KUR tüm emeklilere 602 TL zam!

Her yıl iki defa zam alan emeklilere yapılan ek ödemeler hakkında çeşitli değişiklikler olması bekleniyor. Emekliler her ay aldıkları maaşa bağlı olarak ek bir ödeme daha almaktadır. Bu ödemeler kişilerin maaşlarına göre %4-%5 oranında ek ödemelerdir. Temmuz ayında maaşlarına zam yapılan emeklilere yeni düzenlemeler ile birlikte ek ödemeler ile bir maaş artışı daha gelmesi bekleniyor. %10’a çıkması beklenen ek ödemeler, bu düzenleme yapılması halinde net olarak maaşlarda artış gözlemlenecek.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Emeklilere 602 TL ödeme

Yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere emeklilere iki zam birden yapıldı. Bu zamların yanı sıra her ay düzenli olarak emeklilere ek ödeme yapılmaktadır. Ek ödeme emeklinin maaşına bağlı olarak %4-%5 civarında yapılmaktadır. Yeni yapılacak düzenleme ile bu oranın %10 seviyelerine çıkması hedeflenmektedir. Eğer gerekli iyileştirmeler yapılırsa en az 60 TL olan ek ödemenin 150, en çok 120 TL olan ek ödemenin ise 300 TL olması bekleniyor. 80 TL ek ödeme alan kişilerin bu gelişme ile 200 TL ek ödeme alması hedefleniyor.

Nasıl değişecek?

Bu ödemeler ile birlikte toplam 602 TL ödeme yapılması beklenen emeklilere destek Türkiye Emekliler Deneği tarafından geliyor. Denek, ek ödemelerin %10 üzerinden değerlendirilmesini talep ediyor.

Maaşı 1.369,96 TL’nin altında olan kişilere şu an %5, bu tutarın üstende maaş alanlara ise %4 ek ödeme yapılmaktadır. Eğer yeni düzenleme hayata geçirilirse, her emekliye maaşı üzerinden net %10’luk bir ek ödeme yapılması düşünülüyor.

Ek ödeme oranı artacak

SSK ve Bağkur emeklilerine bu zamana kadar yapılan ek ödemeler 60 TL ile 120 TL arasındaydı. Yeni düzenleme yapılması halinde emeklilerin en az 150 en fazla da 602 TL ek ödeme alması planlanıyor. Bu ödemeler emeklinin aldığı maaşa göre değişiklik göstermektedir.

İlk ikramiye ödemesi Mayıs’ta

Devlet tarafından belirlenen emekli ikramiyesi bu yıl ramazan ve kurban bayramında olmak üzere iki kez verilecek. 1000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesinde de enflasyon iyileştirmeleri talep eden emekliler, bu iyileştirmelerin yapılması halinde düzenli olarak artan ikramiye ödemeleri almış olacak.

Ek ödeme olarak bakıldığında ise bu yıl genelinde tüm emeklilere 4.100 TL’yi bulan toplam ek ödeme yapılması planlanıyor. Her ay maaşa ek verilen tutarların bir yılda ulaşacağı toplam tutarın yeni düzenleme ile 4.100 TL’yi bulması bekleniyor.