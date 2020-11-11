İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 11 Kasım 2020 Çarşamba

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 11.11.2020 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Kasım 2020 Çarşamba 02:23
SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 11 Kasım 2020 Çarşamba
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak zammı formülünün onaylandığını ve teklifin 355 TL olarak sunulduğunu dile getirdi. COVID-19 sebebiyle 1500 TL zam yükselişi ve 1000 TL bayram ikramiyesinin yatırılması nedeniyle şu günlerde resmi zam duyurusunun yapılmayacağı belirtildi. Problemlerin giderilmesini müteakip emeklilere daha müjdeli haberler verileceğini konuşan Selçuk, milyonları ilgilendiren zam açıklaması ile ilgili detayları paylaştı.

İntibak zammı yapılacak

Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Bağ-Kur ile SSK emeklilerine intibak zammına dair gerekli karar verildi. Ödemelerle birlikte emekli maaşının minimum 1500 TL olmasıyla birlikte düşük maaş kalmadı ve ödemeler yükseltildi.


Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.

Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum

Aile Bakanlığı’nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.

Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları

2000 yılı öncesinde emekli vatandaşlar için intibak düzenlemeleri yapıldı. Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 TL ila 355 TL arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM’den çıkması halinde  milyonu aşkın emekli intibak zammından yararlanabilecek.  



Son Güncelleme: 11.11.2020 02:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2020 Çiğ Süt Desteklemelerine dair önemli açıklamalar!
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2020 Çiğ Süt Desteklemelerine dair önemli açıklamalar!
Esnek Çalışma Saatleri ile emekli olmak zorlaşacak!
Esnek Çalışma Saatleri ile emekli olmak zorlaşacak!
Son dakika.. Benzin ve motorine zam geldi
Son dakika.. Benzin ve motorine zam geldi
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü

Popüler Haberler

SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 11 Kasım 2020 Çarşamba
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020
Exxen yeni dizisi Zehirli Çiçekler dizi oyuncuları ve dizi konusu
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 11 Kasım 2020 Çarşamba
İşyeri kredisi faiz oranları 2020 Kasım başvuruhttp://editor.supersistemler.com/hmanage/93300290# şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 11 Kasım 2020 Çarşamba 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Kredi notu düşük olan vatandaşlara sicil affı geldi mi?
Kadın dizisi bu hafta var mı yok mu? 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterine Nik Xhelilaj hayat veriyor
Maria İle Mustafa İclal Kimdir? Özlem Ulukan Kim?
Engin Altan Düzyatan yeni sezonda hangi dizide oynayacak? Yeni kanalı ve rolü belli oldu
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 11 Kasım 2020 Çarşamba
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 10 Kasım 2020 Salı
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Kasım 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Kanal D Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.