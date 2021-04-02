SGK, rapor ödeneklerinde değişikliğe gitti: Hesaplamalar, 3 ay üzerinden yapılmayacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun () çalışanlarında iş göremezlik veya gebelik gibi gelen raporlarında rapor alınan süre içerisinde işverenin maaş kesintisi yapmaması ve meydana gelebilecek mağduriyetleri ortadan kaldırabilmek adına çalışana rapor süresi boyunca bir ücret ödeneği yapıyordu. İş göremezlik ödeneği olarak bilinen söz konusu hesaplama işlemlerinde SGK, daha öncesindeprimlerini baz alıyordu. Hesaplama kriterlerinde değişikliğe giden kurum bundan sonraın primlerinin baz alınacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında hazırlanan ekonomik paket kapsamında gündeme almak istediği yasal düzenleme ile birlikte hastalık, kaza, gebelik gibi geçici iş göremezlik ödeneklerinde esas günlük kazançlarla ilgili hesapların dikkate alındığı son 3 aylık dönemin son 12 ayın prim ödemelerine çıkartılmasına karar verildi. Bu değişiklikle birlikte belirli prim ödemelerinde gün sayısıyla ilgili şartları sağlamayan çalışanların ödenek tutarında bir üst limitin belirlenmesi kapsamında fazla ödenek çıkarılmamasının önüne geçilmesinin sağlanacağı belirtildi.