İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

SGK, rapor ödeneklerinde değişikliğe gitti: Hesaplamalar, 3 ay üzerinden yapılmayacak!

SGK, iş göremezlik veya gebelik gibi durumlarda düzenlenen raporlarda her hangi bir maaş kesintisi olmaması için iş göremezlik ödeneği veriyordu. Rapor ücreti olarak bilinen iş göremezlik ödeneklerinde daha öncesinde bakılan son 3 aylık prim günlerinde değişikliğe giden SGK, hesaplama kriterini son 12 ay üzerinden gerçekleştirme kararı aldı.

02 Nisan 2021 Cuma 14:07
SGK, rapor ödeneklerinde değişikliğe gitti: Hesaplamalar, 3 ay üzerinden yapılmayacak!
Takip Et:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çalışanlarında iş göremezlik veya gebelik gibi gelen raporlarında rapor alınan  süre içerisinde işverenin maaş kesintisi yapmaması ve meydana gelebilecek mağduriyetleri ortadan kaldırabilmek adına çalışana rapor süresi boyunca bir ücret ödeneği yapıyordu. İş göremezlik ödeneği olarak bilinen söz konusu hesaplama işlemlerinde SGK, daha öncesinde son 3 ay primlerini baz alıyordu. Hesaplama kriterlerinde değişikliğe giden kurum bundan sonra son 12 ayın primlerinin baz alınacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında hazırlanan ekonomik paket kapsamında gündeme almak istediği yasal düzenleme ile birlikte hastalık, kaza, gebelik gibi geçici iş göremezlik ödeneklerinde esas günlük kazançlarla ilgili hesapların dikkate alındığı son 3 aylık dönemin son 12 ayın prim ödemelerine çıkartılmasına karar verildi. Bu değişiklikle birlikte belirli prim ödemelerinde gün sayısıyla ilgili şartları sağlamayan çalışanların ödenek tutarında bir üst limitin belirlenmesi kapsamında fazla ödenek çıkarılmamasının önüne geçilmesinin sağlanacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 02.04.2021 14:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKRapor ParasıSon 3 AySon 12 AyPrim Günü HesaplamaRapor ödeneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
Grafen nedir, hangi alanlarda kullanılır? Türkiye Grafen üretimi yapacak
Grafen nedir, hangi alanlarda kullanılır? Türkiye Grafen üretimi yapacak
Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden neden alındı?
Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden neden alındı?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Edevlet şifresi ile kredi notu sorgulama 2021
Bugün kimin maçı var? TV 2 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Arka Sokaklar tekrar bölümleri ne zaman?
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Süt parası kimlere verilir, kaç gün içinde alınır? 2021
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2021
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Star TV Akrep dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Öğrencilere burs veren kurumlar ve burs şartları
Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 PTT doğum parası sorgulaması nasıl yapılır?
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim satın alındı?
2 Nisan 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır? Grip aşısı reçetesiz yapılır mı?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.