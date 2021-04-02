SGK, rapor ödeneklerinde değişikliğe gitti: Hesaplamalar, 3 ay üzerinden yapılmayacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında hazırlanan ekonomik paket kapsamında gündeme almak istediği yasal düzenleme ile birlikte hastalık, kaza, gebelik gibi geçici iş göremezlik ödeneklerinde esas günlük kazançlarla ilgili hesapların dikkate alındığı son 3 aylık dönemin son 12 ayın prim ödemelerine çıkartılmasına karar verildi. Bu değişiklikle birlikte belirli prim ödemelerinde gün sayısıyla ilgili şartları sağlamayan çalışanların ödenek tutarında bir üst limitin belirlenmesi kapsamında fazla ödenek çıkarılmamasının önüne geçilmesinin sağlanacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 02.04.2021 14:07