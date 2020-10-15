SGK Prim Borcu, Vergi Affı ve Yapılandırma bu sene çıkacak mı? 2020 yılında vergi borç yapılandırması olacak mı?

TBMM hem yurt genelinde hem de yurtdışında yaşanan ekonomik büyümeler dahilinde yeni konuları ele alacak. Milyonlarca vatandaşın ise devletten beklediği, bankalara olan borçlar yapılanması, KYK, cezalar, devlete bulunan borçlar ve vergiler için af veya yapılandırmalar beklemektedir. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı önceki açıklamalarda bundan sonra vergi ve yapılandırma gibi afların gündemi meşgul etmeyeceğini söyledi.

2020 Senesi İçin Vergi Affı Planlanıyor mu :

Vergi affı ve borç yapılandırmaları için çalışmalar isteyen vatandaşlar için bir takım açıklamalar basına yansıdı. Yapılan açıklamalar neticesinde vergilerin affının söz konusu olmayacağı açıklanırken, devlet tarafına yapılan borçlar için önemli bir takım çalışmalar yapılacağı duyuruldu. Özellikle vatandaşlar tarafından merak edilen konular KYK, MTV, KDV, vergi affı, KDV ve cezalar için çalışmaların meclis tarafından yapılıp yapılmayacağıydı.

Devlet, yapılandırma sürecini başlattığı zamanlarda tarafına yapılan borçların bir çoğunu alabilmektedir, bu neden ile borçlar için yapılacak bir yapılandırma hem vatandaş hem devlet açısından iyi olacaktır. Türkiye’ de sayıları yüz binlere ulaşan vatandaş, covid-19 dönemi itibari ile baş gösteren maddi imkansızlık nedeni ile borçlarını devlete veremedi. Ödemeleri yapılamayan borçlar ise icra aşamasına geldi ve bu durum vatandaşların özellikle bu zorlu zamanlarda mağdur bıraktı.

DEVLET TARAFINDAN YAPILANDIRMA YAPILMASI TALEP EDİLİYOR

Vatandaşlar ilk olarak; vergi, devlete olan borçlar, ceza ve KYK’ ya bulunmakta olan borçlar için af bekliyordu. Ancak yapılan açıklamalar neticesinde bir affın söz konusu olmayacağını ilgili taraflara açıklandı. Şimdi ise yüzbinlerce yurdum insanı, devlet tarafından yapılandırma çalışmalarının başlanmasını ve borçların ödeme kolaylığı açısından makul taksitler haline getirilmesini istiyor.

Yapılandırmalar Hakkında Yapılan Açıklamalar:

Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ ın açıklamalarında, korona virüs salgınının en aktif olduğu dönemlerde esnaf tarafına 25. 000 Türk Lirası değerinde destek yapıldığını ve bu desteğin esnafı bir nebze rahatlattığına dikkat çekti. Ama geçtiğimiz yedi ayı aşkın süre zarfında korona virüs salgınının ekonomik olarak verdiği hasarın hâlâ devam etmesi nedeniyle verilmiş olan 25. 000 Türk Lirasının eriyip gittiğini söyledi.

Geride bırakılan senelerde esnafa yönelik vergi, SGK, kredi borçları v.b. yapılandırmalar ve düzenlemelerinin yapıldığını lakin bu zorlu covid-19 döneminde yapılandırmalara gidilmeyeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Yılmaz;

“Esnafımız için asıl yapılandırma bu zorlu dönem için yapılmalıdır. Çünkü esnafımız tarihin hiçbir zamanında bu kadar uzun süren bir olağandışı durum yaşamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu koşulları göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alması ve bütün esnaflarımızın isteklerinin karşılanmasını beklemekteyiz.” dedi.

Vergi Affı Yapılacak Mı:

Seneler önce gündemi bolca meşgul eden vergi affı, bu senede gündemden düşmedi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi affı hakkındaki tüm kapıları kapattı. Berat Albayrak konuşmasında, Bundan sonra herhangi bir vergi affının söz konusu olmadığını, yani yapılmayacağını söyledi. Berat Albayrak yaptığı açıklamalarda, son dönemlerde yalan yanlış bir şeyin ortaya atıldığını duyduğunu, bunun ise vergi affı olduğunu söyledi. İktidarda bulunduklarını dile getiren Berat Albayrak herhangi bir vergi affının yapılmayacağını söyledi.

Bunların yalan haber olduğuna dikkat çeken Berat Albayrak, son zamanlarda vatandaşın vergi disiplininin oturmaya başladığını, ve bu yapılan yalan haberlerin bütçe performansına zarar vermek amaçlı olduğunu söyledi. Berat Albayrak konuşmasına;

“ Vergi affı yok! Yapılandırmalar yapılacak, maddi olarak sıkıntıya düşen vatandaşlara destek verilecek. Baktılar ocak ayı ve şubat ayında vergi rakamları iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama kadar yalanlar.” Dedi.

SGK PRİM BORCUNA VE VERGİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELİYOR!

Ak Parti tarafınca meclise sunulması beklenmekte olan yeni kanun teklifi çerçevesinde vergi affına değil yapılandırmaya gidileceği düşünülüyor. Çalışmalar ise vergileri düzenli bir şekilde ödemekte olan bireyleri de düşünmektedir ve hazırlanacak olan yapılandırma paketleri ile yapılan faizlerin büyük bölümünün silinerek, geriye kalan borçlara taksitlendirmeler yapılarak vatandaşın kolayca ödemesine imkan verilecek.