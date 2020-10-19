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SGK, KYK, trafik cezaları ve vergi affı ne zaman çıkacak?

Covid-19 nedeniyle hem maddi hem de manevi hasar alan vatandaşlar devlet tarafından destek beklemektedir. Özellikle maddi anlamda yoğun bir düşüş yaşayan halk için ise müjdeli haber geldi. Vatandaşlar borçlarını ödeyememeleri üzerine vergi affı ve yapılandırmalar istemiştir. İşte detaylar...

19 Ekim 2020 Pazartesi 17:20
SGK, KYK, trafik cezaları ve vergi affı ne zaman çıkacak?
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2020 Senesinde Vergi Affı Olacak Mı:

KYK’ ya eğitim hayatında borçlanmış öğrenciler ve mezunlar sosyal medya hesapları üzerinden bulunan borçların yapılandırılması adına bolca talepler etmiştir. Sayıları milyonlara ulaşmış KYK borcu bulunmakta olan öğrenciler için ise, geri ödemek adına müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ dan geldi. Böylece gündeme tarihin görülen en fazla vergi affı da gelmiş oldu.

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamalarda yeniden yapılandırmalar adına çeşişti çalışmalarda bulunduklarını, yapılan düzenlemeleri ise istidham paketine eklemeyi düşündüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile birlikte covid-19’ un halka verdiği maddi ve manevi zararları gidermek için, günümüze kadar yapılmış en geniş yapılandırma paketinin hazırlandığı söylendi.

 

Paketin kapsamına giren ise, 4 milyon vatandaşın 500 milyar değerindeki borçları çerçevesine alarak; emlak borcu , kamu kurumlarına borç ve trafik cezasına kadar tüm ödemelerde vatandaşı rahatlatacak ve ödenme süreçlerini kolaylaştırılmasıdır. Ayrıca paket kapsamında borçların belirli bir süre boyunca ödenmemek adına ertelenmesi ve daha sonrasında taksitlendirme yapılarak ödemelerin kolaylaştırılacağıda bildirildi.

KYK Borçlarının Silinmesi Mümkün Mü:

Üniversite öğrenimi bitirmiş öğrencilerin yaşamakta olduğu KYK’ a yapılan borç kapsamında yaşadıkları ödeme problemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ a iletilmiştir. Erdoğan’ ın isteği üzerine KYK borç yapılandırmasıda bu istidha paketine dahil edilmiştir.


 

Kapsamakta olduğu durumlar günümüze kadar gelmiş olan paketlerden daha geniş olan istidham paketi, borçlar için yapılan gecikme faizi gibi başlıklarıda içermektedir. Hatta borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmeside gündemdedir lakin hakkında net bir açıklama bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 17:20
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