SGK, KYK, trafik cezaları, banka borçlarına af var mı? Vergi affı yasası hangi borçları kapsayacak?

Milletvekillerine gelen yoğun talepler üzerine hükumetten devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik ilk adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu borçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması yönünde talimat verdi.

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Sosyal medyadan gençlerinborçlarının silinmesi yönünde talepler artınca devlet, tarihin en kapsamlı borç yapılandırılması ile ilgili çalışmalar başlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin paketin hazırlandığını belirtti.

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma paketiyle, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar liralık borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz dönem ile ertelenmesi ve sonrasında uzun vadeli taksitlendirilme yapılmasının planlandığı aktarıldı.

KYK borçları silinecek mi?

Üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin öğrenim kredilerinin geri ödemeleriyle ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmişti. Buna göre KYK kredi borçları da yapılandırılma kapsamına dahil edildi. Büyük kapsamlı yapılandırma ile kamuya olan borçların gecikme faizi ve gecikme zammında da indirime gidilmesi bekleniyor.