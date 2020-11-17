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SGK, kısmi istihdam bildirimlerini kontrol edecek

SGK kısmi istihdam kodu ile bildirimleri kontrol edeceğini duyurdu. İşveren ve çalışanlar SGK kısmi istihdam ne demek araştırmaya başladı.

17 Kasım 2020 Salı 11:20
SGK, kısmi istihdam bildirimlerini kontrol edecek
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SGK aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken 06-Kısmi istihdam kodu ile 1 ay içerisinde 30 günden az bildirilen kişilerin prim gün sayılarını 20 günden az bildirilmesini kontrol etme mekanizması devreye koyuldu. Sistem ile birlikte eksik gün kodu 06-Kısmi istihdam olan kişilere “06-kısmi istihdam seçilenler için 20 günden fazla hizmet verilemez” şeklinde bir uyarı verilecek.

Kısmi istihdam nedir?

Kısmi süreli çalışanlar yani part time (yarı zamanlı) çalışan sigortalılar anlamına gelmektedir. Bir kişinin kısmi istihdamlı sayılabilmesi için kanunen istenilen şartlar bulunmaktadır. Bun göre 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş yerinde tam zamanlı çalışanlara oranlar bir kişinin 3/2’si kadar çalışması kısmi süreli çalışma anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. Maddesine göre bir kişi günde 7,5 saat çalışıyorsa bu süre 1 tam gün çalışma olarak sayılırken 7,5 saatten az çalışan kişilerde 1 gün çalışmış olarak görülür.

Buna göre çalışma süresinin kısmi süreli çalışan olarak görülmesi için tam zamanlı çalışma süresinin 3/2’si kadar çalışması gerekmektedir. Buna göre haftalık 30 saat aylık 20 gün çalışmış olan kısmi süreli çalışanlar da tam zamanlı çalışanlar gibi görülür.

Kısmi istihdam kaç gün olabilir?

4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli çalışma süresi haftalık çalışma süresinin 3/2’si kadar çalışma anlamına gelmektedir. Bu nedenle söz konusu kişiler aylık 20 günden fazla çalışma süresi olamaz.

Kısmi süreli çalışma SGK bildirimi nasıl yapılır?


SGK’ya 06-Kısmi istihdam kodu ile bildirilme durumlarında çalışanın prim gün sayısı 20 günden fazla olmayacak. SGK bu kontrolü daha önce de yapsa da artık sistem otomatik olarak bu kontrolü sağlayacak.

Eğer yarı zamanlı olarak çalışan bir kişi saat hesabı yapıldığında haftada 30 saatten fazla çalışıyorsa bu kişinin sigorta bildiriminin 30 gün olması gerekmektedir.

Part time sigorta sağlıktan yararlanma nasıl olur?

SGK’ya yapılan bildirimlerin gün sayısına göre sağlık güvencelerinden farklılıklar oluşur. Yarı zamanlı çalışan bir kişinin prim gün sayısı 20 günden fazla ise GSS açılmaz ve SSK sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir. Ek olarak GSS için ödeme yapılmaz. Ancak 20 günden az çalışma durumlarında bazı kurallara uyulması gerekir.

30 güden az çalışanların genel sağlık sigortası başvurusu nasıl olur?

Bir kişinin aylık prim gün sayısı 20 günden az ise ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne veya babası üzerinden de sağlık güvencesi yoksa ayın kalan günlerinde GSS kapsamına girer.

Part time çalışanların rapor parası nasıl ödenir?

Yarı zamanlı çalışan kişi iş göremezlik raporu almak için raporun yaşandığı günden önce 1 sene içerisinde 90 günlük SSK primi ödenmiş ise rapor parası vermektedir.

Kısmi istihdam işsizlik maaşından yararlanır mı?

İşsizlik maaşından faydalanmak için bir kişinin son 3 sene içerisinde en az 600 prim gün sayısının olması gerekir. Yarı zamanlı çalışan kişilerde işten ayrıldıktan sonra bu kurala uyarsa işsizlik maaşı alabilir.



Son Güncelleme: 17.11.2020 11:20
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