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Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2021 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?

Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 14.01.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:05
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2021 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
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Çalışan kişilerin brüt maaşlarına göre hesaplanan SGK maliyeti, işverenler tarafından hesaplanmaktadır. Her yıl düzenli olarak artan asgari ücret ve işçi maaşları ile birlikte, işverenlerin ödemesi gereken SGK maliyeti değişiklik göstermektedir.

Hesaplamalar için devlet tarafından belirlenen oranlar kullanılır. İşletmenin çeşidine ve ödeme düzenine göre bazı teşvik ve indirimler söz konusudur. Bu durumlar neticesinde işletmeden işletmeye de maliyet ödemeleri değişiklik gösterir. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişiler, SGK ödemelerini düzenli yapmalı ve gerekli şartları yerine getirmelidir. Bu sayede işçi maliyetlerini indirimli olarak devlete ödemeye hak kazanacaktır.

İşveren maliyet nasıl hesaplanır?

İşveren tarafından SGK maliyetleri, çalışanların brüt maaşları, prim payı ve işsizlik prim payı gibi oranlar üzerinden hesaplanır. Kişiden kişiye göre maliyet farklılık göstermektedir. Bunun nedeni ise kişilerin kanuni açıdan sahip olduğu teşvik ve maaş haklarından dolayıdır.

2020 SGK işveren maliyeti hesaplama

Her işveren farklı bir sigorta prim teşvikinden yararlanmaktadır. Bu prime göre işletmenin altında çalışanların SGK maliyetleri hesaplanır. Devlet tarafından verilen teşvik primi 5 puan olabilmek ile birlikte hiç olmaya da bilir.

Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020

Evlenmemiş ve çocuğu olmayan çalışanlar için SGK maliyeti aşağıdaki gibi olur.

  • AGİ dahil net asgari ücret            2.324,71 TL
  • 5 puan teşvik primi                        956,48 TL
  • Stopaj tutarı                                    132,17 TL
  • Toplam maliyet                              3.413,35 TL

2020 işçinin işverene maliyeti hesaplama ( 5 puan teşvikli )

  • 2020 brüt asgari ücret                  2.943,00 TL
  • İşveren payı %15,5                        456,18 TL
  • İşveren işsizlik primi %2               58,86 TL
  • Toplam maliyet                              3.458,03 TL

Bu maliyet hesaplama ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren işletmeler için geçerlidir. Hesaplamada kullanılan asgari ücret tutarı 2020 yılı için belirlenen asgari ücret tutarıdır.

2020 işverene maliyet hesaplama ( teşviksiz )

  • 2020 brüt asgari ücret                  2.943,00 TL
  • İşveren payı %20,5                        603,32 TL
  • İşveren işsizlik primi                      58,86 TL
  • İşveren toplam maliyeti               3.605,03 TL

2020 SSK maliyeti hesaplama ( tavandan 5 puanlık indirimli )

  • 2020 brüt asgari ücret                  22.072,50 TL
  • SGK payı %15,5                              3.421,24 TL
  • İşsizlik primi %2                                            441,45 TL
  • Toplam maliyet                              25.935,19 TL

SSK maliyeti hesaplamalarında üst sınır olarak kabul edilen durumda brüt asgari ücretin 7.5 katı hesaplamalara dahil edilir. Bu şekilde bir işletmenin çalışanları için ödeyeceği en yüksek SGK maliyeti belli olur.

2020 asgari ücret maliyet tablosu ( tavandan teşviksiz )

  • 2020 brüt asgari ücret                  22.072,50 TL
  • SGK payı %20,5                              4.524,86 TL
  • İşsizlik primi %2                                            441,45 TL
  • Toplam maliyet                              27.038,81 TL

Muhtasar beyanname hesaplama 2020

  • Gelir vergisi                                     375,23 TL
  • Damga vergisi                                 22,34 TL
  • Asgari geçim indirimi                    220,73 TL
  • Toplam stopaj                                132,17 TL

Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2020

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda belirlenen tutarlar bir işverenin 2020 yılı içerisinde yapacağı ödemeleri göstermektedir. Gelecek yıllar için bu tutarlarda değişiklik meydana gelebilir.

  • İndirim olmadan bir işçi için ödenecek prim: 1.103,62 TL
  • 5 puan indirim olunca bir işçi için ödenecek prim: 956,47 TL
  • 5510/5 ve 4447/10. madde teşviki ile ödenecek prim: 500,31 TL

Bu primler bir işletmede çalışan normal sigortalı kişiler için geçerlidir. Farklı statüde bulunan işçilerin prim ödemelerin farklı tutarlar söz konusu olacaktır.

SGK işveren payı nasıl hesaplanır?

Devlet tarafından belirlenen oranlar ışığında işverenler SGK maliyetlerini hesaplamaktadır. Bu oranlar ve devlet payı değişkenlik gösterebilmektedir.

SGK prim oranları ( 01.01.2008’den itibaren )

Hizmet akdine tabi olanlar açısından prim oranları ( 5510 sayılı kanunun 4/1 a bendi kapsamında olanlar)

Sigorta kolu

İşveren payı %

Çalışan payı %

Toplam %

Malullük yaşlılık ve ölüm

11

9

20

Kısa vadeli sigorta kolları

2

-

 

2

Genel sağlık sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik sigortası

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

 

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam edenler için ise hesaplamalar şu şekildedir:

Sosyal güvenlik destek prim oranı

4/a kapsamındakiler için

İşveren payı %

Çalışan payı %

Toplam %

 

22,5 + 2

7,5

32

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
Işçi Maliyeti HesaplamaSGK Maliyet
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