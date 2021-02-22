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SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 22 Şubat 2021 Pazartesi

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 22 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:42
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 22 Şubat 2021 Pazartesi
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından merakla beklenen ikramiye, hak ve borçlanma açıklaması yapıldı. Yeni yıl ile birlikte emekliler tarafından çokça sorulan soruların yanıtlarının ortaya çıktığı açıklama ile birlikte birçok vatandaş elde edeceği avantajları öğrenmiş oldu.

Açıklamanın en dikkat çeken konularından birisi erken yaşta emeklilik konusu olurken, emeklilikte yaşa takılanlar ve prim günü tartışmaları hakkında son noktayı SGK koydu.

Erken emeklilikle vazgeçilmez doğum borçlanması!

Erken emeklilik hakkında birçok annenin beklediği müjdeli haberi veren SGK, yaptığı açıklamada doğumdan önce sigortalı olan annelerin doğum sonrası çalışmadıkları günlerin borçlanmasını ödeyerek erken emekli olabileceklerini duyurdu. Doğum sonrasında en fazla 2 yıl borçlanma sağlayabilecek anneler, bu sayede 2 sene daha erken emekli olma fırsatı yakalıyor.

1-2 erken emeklilik erkeklerde askerlik borçlanması!

Erkekler açısından da erken emeklilik konusunun detaylarını paylaşan SGK, askerliğini tamamlamış olan erkeklerin, askerlik sürelerine borçlandırma yaptırarak erken emekli olabileceklerini açıkladı. Bu açıklamaya göre 15-18 ay askerlik yapmış kişiler bu sürelerin prim ödemesini gerçekleştirmeleri halinde erken yaşta emekli olabilecekler.

Bağkurlu’lara erken emeklilik!

2008 yılından önce çalışmaya başlamış kişiler 251 gün üstü prim ödemesi yapmışlar ise, emekli sandığı veya Bağkur’a geçiş yapmaları halinde 2 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Bu kişilerin 2 sene Bağkurlu olması yeterli olurken, kişiler bir SGK’lıya göre 2 sene erken emekli olabiliyor.

En hızlı emeklilik bu yöntemlerle!

9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar 15 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmışlar ise hızlıca emekli olabiliyor. Kişilerin bu süre zarfında 3600 gün prim ödemesi gerçekleştirmesi beklenirken, yaş şartını da yerine getirmesi halinde bu kişi kadın ise 54, erkek ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Eğer bu kişiler prim gününü doldurmamış ise 58-59 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

Ve emeklilikte yüksek maaş!

SGK emeklileri Bağkur emeklilerine göre daha çok maaş almaktadır. Ortalama 500 TL fark ettiren sigorta güvencesi, şu an çalışmakta olan ve yeni çalışacak çoğu kişinin SGK emekliliği istemesine sebep oluyor. Konu hakkında uzmanlara danışılması halinde kişilerin yatırdığı prim ve nereden emekli olduklarına göre emeklilik maaşı farklılık göstermektedir.



Son Güncelleme: 22.02.2021 20:42
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