İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 19 Haziran 2021 Cumartesi

SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 02:07
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 19 Haziran 2021 Cumartesi
Takip Et:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından merakla beklenen ikramiye, hak ve borçlanma açıklaması yapıldı. Yeni yıl ile birlikte emekliler tarafından çokça sorulan soruların yanıtlarının ortaya çıktığı açıklama ile birlikte birçok vatandaş elde edeceği avantajları öğrenmiş oldu.

Açıklamanın en dikkat çeken konularından birisi erken yaşta emeklilik konusu olurken, emeklilikte yaşa takılanlar ve prim günü tartışmaları hakkında son noktayı SGK koydu.

Erken emeklilikle vazgeçilmez doğum borçlanması!

Erken emeklilik hakkında birçok annenin beklediği müjdeli haberi veren SGK, yaptığı açıklamada doğumdan önce sigortalı olan annelerin doğum sonrası çalışmadıkları günlerin borçlanmasını ödeyerek erken emekli olabileceklerini duyurdu. Doğum sonrasında en fazla 2 yıl borçlanma sağlayabilecek anneler, bu sayede 2 sene daha erken emekli olma fırsatı yakalıyor.

1-2 erken emeklilik erkeklerde askerlik borçlanması!

Erkekler açısından da erken emeklilik konusunun detaylarını paylaşan SGK, askerliğini tamamlamış olan erkeklerin, askerlik sürelerine borçlandırma yaptırarak erken emekli olabileceklerini açıkladı. Bu açıklamaya göre 15-18 ay askerlik yapmış kişiler bu sürelerin prim ödemesini gerçekleştirmeleri halinde erken yaşta emekli olabilecekler.

Bağkurlu’lara erken emeklilik!

2008 yılından önce çalışmaya başlamış kişiler 251 gün üstü prim ödemesi yapmışlar ise, emekli sandığı veya Bağkur’a geçiş yapmaları halinde 2 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Bu kişilerin 2 sene Bağkurlu olması yeterli olurken, kişiler bir SGK’lıya göre 2 sene erken emekli olabiliyor.

En hızlı emeklilik bu yöntemlerle!

9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar 15 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmışlar ise hızlıca emekli olabiliyor. Kişilerin bu süre zarfında 3600 gün prim ödemesi gerçekleştirmesi beklenirken, yaş şartını da yerine getirmesi halinde bu kişi kadın ise 54, erkek ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Eğer bu kişiler prim gününü doldurmamış ise 58-59 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

Ve emeklilikte yüksek maaş!

SGK emeklileri Bağkur emeklilerine göre daha çok maaş almaktadır. Ortalama 500 TL fark ettiren sigorta güvencesi, şu an çalışmakta olan ve yeni çalışacak çoğu kişinin SGK emekliliği istemesine sebep oluyor. Konu hakkında uzmanlara danışılması halinde kişilerin yatırdığı prim ve nereden emekli olduklarına göre emeklilik maaşı farklılık göstermektedir.


Son Güncelleme: 19.06.2021 02:07
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?

Popüler Haberler

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Haziran 2021
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 19 Haziran 2021 Cumartesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarında 355 TL intibak zammı
AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 19 Haziran 2021 Cumartesi Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek kredisi kampanyası limitleri ve faiz oranları
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Muhammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Muhammed Al Saloussi nerelidir?
SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? 2021
Çipli kimlik kartı kaybettim, kimlik kartı kayıp ücreti ne kadardır? 2021
Show TV'de 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
KPSS 3004 özel şartı nedir? 3004 nitelik kodu nedir? 3004 özel koşulu ne demektir?
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 19 Haziran 2021 Cumartesi
Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.